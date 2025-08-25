Controls Engineer till Fläktgroup Sweden
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Gillar du att designa unika styrlösningar? Vill du vara en del av ett globalt team som tillsammans löser kundernas behov? Sök då till vårt snabbast växande affärsområde, Global Accounts! Vi söker just nu en Controls Engineer och tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Varje dygn andas du in över 20 000 liter luft och spenderar i genomsnitt 90% av din tid inomhus. Inomhusventilationslösningar påverkar alla - oavsett om du ser våra produkter eller inte. FläktGroup är marknadsledande av innovativa och energieffektiva lösningar för inomhusklimat, som säkerställer komfort, säkerhet och prestanda samtidigt som vi minskar klimatavtrycket. Vi har satt den tekniska standarden i över 100 år och kan med våra breda produktportfölj möta de mest omfattande kundkraven. FläktGroup ägs av Triton och har huvudkontor i Tyskland. Vi är verksamma över hela världen och har produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA. Together We Create Excellence. For Life. Läs mer om oss på www.flaktgroup.com
Om vår funktion
Global Accounts levererar anpassade produktlösningar till avancerade miljöer såsom Data Centers, Giga, Pharma, Marine, Oil & Gas. Vi är ett globalt team som har stort fokus på projektering och tekniskt säljstöd. Funktionen är med i hela processen, från projektuppstart till att produkten är installerad och verifierad.
Vi erbjuder dig
Följ med på en utvecklande resa i vårt snabbast växande och kanske viktigaste affärsområde, Global Accounts. Du arbetar i en global miljö med teammedlemmar i flera olika länder.
I den här rollen som controls engineer kommer du att ansvara över att analysera kundens input och kravspecifikation och ta fram och designa en lösning, identifiera risker och anpassa det efter olika, spännande utmaningar som kan ske i avancerade miljöer. Du kommer också vara ute på plats i projekt - hands on - för att lösa kundens behov. Viss projektledning kommer ske vid installationer på plats hos kund, där denna roll representerar FläktGroup.
Vissa internationella resor ingår i rollen (upp till 20 hotellnätter per år) där du deltar i både interna möten, kundmöten, Factory Acceptance-tester och driftsättningsstöd.
Denna roll kommer att rapportera till Technical Director Global Accounts som sitter i Österrike, och ha ett nära samarbete med Technical Sales Support Director i Jönköping. Placering för rollen är på vår site i Jönköping.
Vem är du
Vi söker dig som har en teknisk utbildning med inriktning mot styr och regler eller motsvarande och möjligtvis har erfarenhet av elkonstruktion från en tillverkande industri. Då du kommer ha många kontaktytor inom företaget, är det viktigt att du kan kommunicera tydligt både på svenska och engelska. Du är en lagspelare och kommer samarbeta med t.ex. olika tillverkningsenheter och funktioner internt på FläktGroup, samt ha flera kontaktytor externt.
Vi är teamet som löser kundernas problem med smarta lösningar! Därför är det viktigt att du har ett stort teknikintresse inom styrsystem där du både har koll på nya tekniker och förstår logiken i hur våra lösningar är uppbyggda. För oss är laganda och problemlösning centralt, därför söker vi dig som är en utvecklingsintresserad och lösningsfokuserad lagspelare.
Det är meriterande om du även har:
Förståelse inom integration
Erfarenhet från ventilationsbranschen
Kunskap inom kyl- & återvinningsprinciper
Erfarenhet av att ha arbetat i internationella projekt
Vårt Löfte
För oss är det enkelt. För att kunna vara den ledande leverantören av energieffektiva ventilationslösningar är vår tekniska utveckling och våra engagerade medarbetare centrala. På FläktGroup Sweden AB jobbar ca 600 anställda och vi har produktion och utveckling i Jönköping och säljkontor på 16 platser runt om i Sverige. Vi erbjuder spännande utmaningar i en internationell miljö. Här jobbar specialister och generalister inom bland annat försäljning, utveckling, produktion, IT, logistik, marknad och ekonomi. Hos oss på FläktGroup är närheten till våra kunniga medarbetare inom flera yrkesområden en styrka som skapar en tydlig helhet. Här finns en kultur som präglas av laganda och entreprenörskap, där vår vardag kännetecknas av en ambitiös och flexibel inställning. Vi hjälps tillsammans åt för att hitta den bästa lösningen, oavsett vilka utmaningar vi stöter på. Både i vårt arbete och för våra kunder. För det är tillsammans vi skapar något enastående. För hela livet.
Övrig information
Placering är på vår site i Jönköping. Poolia ansvarar endast för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
. Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, dock senast den 8/9. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655) Arbetsplats
FläktGroup Sweden AB Jobbnummer
9473286