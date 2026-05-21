Controller till verksamhetsområde Ekonomi
2026-05-21
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.
Är det dig vi söker?
Vill du vara med och utveckla Ludvika Kommun tillsammans med oss? Vi befinner oss mitt i ett expansivt skede med företag som växer och en befolkning som ökar! Hela den globala energiomställningen har sitt centrum i Ludvika där företaget Hitachi Energys utrustning förser världen med elkraft, som byggs här. Det innebär att vår kommun står inför en unik tillväxt! I det här utvecklingsarbetet har verksamhetsområde Ekonomi en viktig roll.
Arbetsplatsen
Vi är en del av en stor och komplex verksamhet och arbetar utifrån ett samhällsorienterat perspektiv, med Ludvikabons bästa i fokus. Vi finns med från ax till limpa; från en chef som identifierat sina behov i en budget till ett färdigt bokslut.
Vi jobbar tillsammans med våra medborgare och chefer i förvaltningarna. Vi drivs av viljan att stödja och se andra växa och utvecklas.
Vi har genomfört ett förändringsarbete med översyn av kommunens ekonomiska processer och nu ligger fokus på digitalisering och kommunens projekt. Vi är 16 personer på ekonomi och söker dig som gillar ett utmanande och utvecklande arbete med trevliga kollegor som bjuder på sig själva. Verksamhetsområde Ekonomi består av tre delar, förvaltningsstöd, redovisningsenhet samt inköp och e-handel. Tjänsten är placerad inom enheten förvaltningsstöd.
Du kommer att arbeta i ett team vars uppgift är att ge bästa service och stöd till kommunens verksamhets- och enhetschefer samt projektledare. Du ska fungera som en samarbetspartner åt chefer och projektledare, särskilt med fokus på ekonomiska aspekter samt projektcontrolling. I dina arbetsuppgifter ingår även sedvanliga ekonomiuppgifter såsom budget, prognoser och bokslut. Kontinuerligt förändringsarbete ingår i din tjänst. Du förväntas även arbeta proaktivt med utveckling och uppföljning av verksamheten för att kunna bidra till att effektivisera processer och rutiner. Olika typer av ekonomiska utredningar kan även ingå i uppdraget. Det är även viktigt att du har viljan och engagemanget att förbättra och utveckla processer och rutiner. Publiceringsdatum2026-05-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi på högskolenivå
Några års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete, exempelvis inom revision, controlling, eller liknande analytisk roll
Du kan uttrycka dig mycket väl i svenska språket både tal och skrift
Du har god IT-vana och goda kunskaper i excel
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har förmåga att hitta lösningar, gillar utmaningar och att lära dig nya saker. Det är viktigt att du kan samarbeta och ingå i olika arbetsgrupper, samtidigt som du på egen hand kan planera och genomföra arbete efter årets tidplan.
Du ska även ha en god analytisk förmåga med ett strukturerat arbetssätt och som är utvecklingsinriktad och förändringsbenägen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Har du skyddat identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Chef: Magnus Rindeskär, 0240-860 59
Arbetstagarorganisation: Vision, nås via växeln, 0240-86000 Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast 7 juni 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
