Controller till samhällsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun / Controllerjobb / Norrköping Visa alla controllerjobb i Norrköping
2026-07-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en engagerad controller som vill kombinera analys, samarbete och utveckling i en samhällsviktig verksamhet? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/jobba-hos-oss/sok-jobb/framtidsyrken/samhallsbyggnad
Enheten ekonomistyrning består av åtta engagerade ekonomer och controllers som tillsammans ansvarar för budget, prognoser, uppföljning och ekonomiskt stöd till verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar nära chefer och verksamheter och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i ekonomiska frågor.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att stärka vårt verksamhetsnära arbetssätt och utveckla vår roll som kvalificerat stöd till organisationen. Hos oss blir du en del av ett positivt team med hög kompetens, stort engagemang och ett nära, tillitsbaserat ledarskap.
Vi sitter i moderna lokaler på Rosen i centrala Norrköping med närhet till både kollektivtrafik, restauranger och stadens utbud.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens samhällsbyggnadsuppdrag.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som controller hos oss har du en central roll i att stödja och utveckla ekonomistyrningen inom samhällsbyggnadskontoret. Du arbetar nära verksamheten och bidrar med analyser, ekonomiska underlag och rådgivning som skapar förutsättningar för välgrundade beslut. Genom att omsätta komplex ekonomisk information till tydliga insikter hjälper du chefer och verksamheter att nå sina mål.
I rollen ansvarar du för arbete med budget, prognoser, uppföljning, redovisning och ekonomiska analyser. Du följer verksamheternas ekonomiska utveckling, identifierar avvikelser och trender samt bidrar med förslag på åtgärder och förbättringar. Arbetet innebär ett nära samarbete med enhets- och avdelningschefer där du fungerar som ett kvalificerat stöd i både strategiska och operativa frågor.
Du är också delaktig i att utveckla våra arbetssätt, processer och systemstöd inom planering och uppföljning. Med ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt bidrar du till att stärka kvaliteten i våra ekonomiska processer och skapa effektiva arbetssätt för verksamheten.
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet spänner över ett brett område och omfattar bland annat stadsutvecklingsprojekt som inre hamnen, Johannisborgsförbindelsen och ostlänken samt drift och utveckling av parker, gator, miljö och samhällsfastigheter. Det innebär att du får arbeta med varierande ekonomiska frågor inom bland annat investeringar, projekt, exploatering, fastigheter och drift, vilket gör uppdraget både brett och utvecklande.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, till exempel civilekonom. Vi ser det som positivt om du tidigare arbetat som controller eller ekonom och om du har erfarenhet av att självständigt arbetat med ekonomiska analyser, budget och prognosarbete. Det är önskvärt om du har arbetat med att utveckla och implementera metoder, rutiner och arbetssätt inom området.
För tjänsten krävs det att du har god digital mognad, du har god kunskap om Excel och det är positivt om du tidigare arbetat i affärssystem/ekonomisystem.
Vi söker dig som är självgående, flexibel och har förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du håller hög kvalitet i det du levererar och arbetar målmedvetet för att nå goda resultat.
Du är kommunikativ och relationsskapande med förmåga att bygga förtroendefulla samarbeten. Genom ett lyhört och professionellt förhållningssätt skapar du goda relationer med chefer, kollegor och andra samarbetspartners. Samtidigt trivs du med att arbeta tillsammans med andra, delar gärna med dig av kunskap och bidrar till en positiv laganda.
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser utveckling som en naturlig del av arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 2 augusti
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta enhetschef Anna Karin Hjärtström på annakarin.hjartstrom@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9992969