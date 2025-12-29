Controller till Nacka vatten och avfall
2025-12-29
Nacka vatten och avfall har som vision att skapa Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling. Vi är ett helägt bolag av Nacka kommun, en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Vi verkar för vår livsmiljö och att viktiga delar i vardagen fungerar under dygnets alla timmar. Hos oss hittar du en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och gemensamt ansvar präglar vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utveckla Nacka vatten och avfall i enlighet med vår affärsidé, våra strategiska mål och våra värderingar: professionella, nytänkande och hållbara.
Din roll
I rollen som controller får du en central roll där du arbetar nära våra projektledare och projektportföljer.
Du stöttar verksamheten i ekonomiska frågor, följer upp projektens ekonomi och driver utvecklingen av våra arbetssätt, rutiner och system. Rollen innebär ett helhetsansvar för de större delar som påverkar bolagets balansräkning och likviditet, samtidigt som du får möjlighet att bidra strategiskt genom långsiktig planering och analys.
Du deltar i styrgruppsmöten på projektnivå och har delansvar för att leda och strukturera portföljernas styrgruppsmöten. Genom att skapa tydliga underlag och riktad uppföljning bidrar du till att rätt beslut fattas och att projekten styrs effektivt.
I rollen kombineras löpande uppföljning och analys med utvecklingsarbete, exempelvis i form av att förbättra våra systemstöd, utveckla rapportering och implementera nya digitala verktyg.
Dina tänkta ansvarsområden:
- Stötta projektledare med ekonomiska analyser, budgetar, prognoser, nyckeltal och rådgivning.
- Ansvara för projektuppföljning, likviditetsplanering och upplåning.
- Uppföljning av anläggnings- och anslutningsavgifter
- Delta i och samordna styrgruppsmöten på projekt- och portföljnivå.
- Helhetsansvar för bolagets balansräkning i relation till projekten.
- Säkerställa korrekta projektavslut och bidra vid projektstarter.
- Sammanställa ekonomiska data på portföljnivå och analysera utfall, budget och prognos.
- Utveckla bolagets processer/rutiner för investeringsprojekt.
Driva förbättringsarbete inom digitalisering, bland annat genom att utveckla rapporter.
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
- Flera års erfarenhet inom en controllerroll
- Det är meriterande om du tidigare har arbetat med mer komplexa portföljer där planering, prioritering och uppföljning har varit centralt
- Erfarenhet av att utveckla rapporter i Power BI eller liknande verktyg är meriterande
För att lyckas hos oss behöver du:
- Mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av ekonomisystem
- Du har ett intresse för att fördjupa din förståelse inom likviditetsplanering, upplåning och finansiering
- Intresse för digitalisering och teknologier för att effektivisera ekonomiprocesser
- Förståelse för redovisningens uppbyggnad och dess koppling till balansräkning och resultaträkning.
God förståelse för ekonomiska flöden och långsiktig finansiering.
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, strategisk och utvecklingsorienterad. Du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att anpassa ditt budskap till olika målgrupper, från projektledare till styrgrupper och ledning. Du trivs med att arbeta självständigt och har ett starkt självledarskap, samtidigt som du ser värdet av samarbete och relationsbyggande.
Du har förmågan att se helheten, förstå komplexiteten i långsiktiga projekt och bidra med struktur och styrning som driver verksamheten framåt.
Vi erbjuder dig
- En roll med stort helhetsansvar där du får bidra till att utveckla en samhällsviktig verksamhet.
- En prestigelös kultur med korta beslutsvägar och nära samarbeten.
- Ett modernt och behovsanpassat kontor där du möter hela bolaget.
- Arbetsverktyg som stödjer ett flexibelt arbetssätt.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi sitter i moderna lokaler i Finntorp, nära Sickla Köpkvarter, med goda kommunikationer.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll kan därför komma att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden är slut. Sista ansökningsdatum är den 19:e januari.
Välkommen med din ansökan!
Verksamhetsstöd, Ekonomi och Inköp
