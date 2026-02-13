Controller till myndighet i Stockholm
2026-02-13
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Controller.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2a mars
• Längd: 2a september, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Arbetet genomförs till största del på kontoret på i Stockholm, men viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Under våren genomförs en större omorganisation på myndigheten. Ekonomifunktion behöver förstärkning i samband med detta.
Arbetet kommer att fokuseras kring att genomföra två ekonomiska prognoser samt månatlig uppföljning av ekonomiskt utfall inklusive analys. Vidare behöver utfallet för månaderna före ikraftträdandet omföras från den gamla organisationen till den nya organisationen och kvaltietssäkras.
I uppdraget ingår att, i samarbete med befintlig controller, vara ett stöd till budgetansvariga chefer i ovanstående arbete och att agera rådgivande inom ekonomiområdet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Budgetering
• Sammanställning av ekonomiskt utfall samt analys
• Rapportskrivning
• Framtagande av presentationsmaterial
• Löpande rådgivning inom ekonomihantering
• Bidra uppdatering, anpassning och utveckling av mallar i Excel
• Bidra i kravställan för anpassning och utveckling av funktioner i ekonomisystemet UBW Unit 4
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Minst fem års erfarenhet av att arbeta som controller
• Inom de senaste fem åren - erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i UBW (Unit 4 business world)
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Behärska svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
