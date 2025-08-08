Controller till Medicinsk service i Lund
Medicinsk service ansvarar för en rad tjänster till den skånska hälso- och sjukvården. Utbudet omfattar alltifrån tjänster inom laboratoriemedicin, bild- och laboratorieteknik till uppdrag inom prehospital sjukvård samt smittskyddsarbete. Det bedrivs även utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete främst med de skånska lärosätena. Förvaltningen har för närvarande cirka 2 000 medarbetare och arbetsplatserna finns i hela Skåne.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I rollen som controller har du ett nära samarbete med verksamhetsansvariga chefer och ger ett kvalificerat och konsultativt stöd till verksamheterna i deras ekonomistyrning. Tjänsten innebär planering, budget, uppföljning och analys samt redovisning. Du är även med och bidrar till de koncerngemensamma processer inom ekonomi och är stöd för verksamhetsstyrning, budget- och planeringsprocess, redovisning och bokslut samt uppföljning och analys. I arbetet är det viktigt att både kunna arbeta självständigt samt samarbeta med kollegor.
Som controller ingår du i förvaltningens ekonomiavdelning och rapporterar direkt till ekonomichefen. Avdelningen har sin placering i trevliga lokaler på sjukhusområdet i Lund och består av åtta controllers och en ekonomichef. Inom Region Skåne finns även ett Shared Service Center för bland annat ekonomifrågor som avdelningen samarbetar nära med.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning civilekonomi, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt erfarenhet av arbete med ekonomifrågor, gärna inom hälso- och sjukvården.
Som person är du engagerad med viljan att bidra och dela med dig av dina kunskaper, samtidigt som du tar initiativ till utveckling. Du är kommunikativ och har ett intresse av att arbeta i dialog med chefer och medarbetare i alla frågor inom ansvarsområdet. För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarsfull och har en god förmåga att lyssna och skapa delaktighet. Vidare är du analytisk och pedagogisk. Vi ser det som en självklarhet att du delar och agerar utifrån Region Skånes värdeord; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
