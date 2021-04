Controller till konsultuppdrag i Stockholm - Novare Interim & Recruitment AB - Administratörsjobb i Stockholm

Novare Interim & Recruitment AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-09Novare Interim & Recruitment grundades 2017 med visionen att erbjuda kompetent personal inom HR, ekonomi och administration. Genom engagerad personal som brinner för hantverket levererar vi pricksäkra matchningar och snabba resultat på våra kunders behov.Novare Interim & Recruitment är en del av humankapitalhuset Novare och tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företagets kompetensbehov och långsiktigt utveckla medarbetarna. Läs gärna mer om oss via www.novare.se. Just nu ser vi en ökad efterfrågan och behov av konsultuppdrag från våra kunder i Stockholm. Som ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultbolag har Novare flera väletablerade samarbeten med kunder inom olika branscher, allt från spännande start ups till etablerade, internationella storbolag. Genom ett konsultuppdrag hos oss kan dörren till nya möjligheter öppnas - sök nu så matchar vi dig!Om rollenFör kunds räkning söker vi nu Controllers med sinne för siffror! Som Controller hos någon av våra kunder jobbar du självständigt och tar ett stort eget ansvar, särskilt då rollen innebär att agera som en stödjande och rådgivande funktion till ledningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:* Ekonomiska utredningar* Uppföljningar och analyser av versamhetsinformation och ekonomiska resultat* Ta fram riktlinjer för och fullborda budgetarbeteDu kommer även ansvara för att sammanställa rapporter och ta fram prognoser kopplade till verksamheten.Vem söker vi?För att lyckas i rollen söker vi dig med minst gymnasieexamen, och gärna högskoleexamen inom ekonomi samt några års arbetslivserfarenhet som Controller. Du behärskar Officepaketet utan problem och har gärna arbetat i analysverktygen QlikView, Power BI eller Insikt.Som person är du analytisk, har ett öga för detaljer och ett sinne för siffror. Du har fallenhet för att hantera flera arbetsuppgifter parallellt, utan att tumma på kvalité och har en god struktur på ditt arbetssätt. Vidare trivs du att arbeta självständigt och har förmågan att prioritera och arbeta under stress.Övrig InformationAnställning: Konsultuppdrag via Novare Interim & RecruitmentUppdragslängd: Varierande behovPlacering: StockholmOmfattning: HeltidSom konsult hos oss på Novare Interim & Recruitment har du en fast månadslön och ett tryggt stöd i din närmsta konsultchef.Jag är intresserad! Hur kommer jag till nästa steg?Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Har du frågor runt processen eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss på Novare Interim & Recruitment. Notera att vi ej tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-09FastSista dag att ansöka är 2021-06-06Novare Interim & Recruitment AB5683253