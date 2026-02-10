Controller till Kansliet för medicin
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, HR, forskning, utbildning och kommunikation samt administration av läkarprogrammet.
Vi söker nu en controller till teamet som arbetar med ekonomi- och budgetfrågor.
Beskrivning
Som controller har du en central roll i att stödja fakultetsledningen i strategiska ekonomiska beslut. Du arbetar med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsövergripande nivå och du arbetar med att utveckla fakultetens ekonomistyrning när det gäller budgetprocess och uppföljning.
Du kommer att ingå i en grupp inom Kansliet för medicin som består av ytterligare två controllers och två ekonomer.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
- arbeta självständigt med analyser, budget, prognoser, verksamhetsuppföljning och bokslut
- utveckla arbetssätt och processer inom ekonomiområdet
- bereda och föredra ärenden i fakultetsnämnd och i fakultetens beredningsorganisation
- säkerställa att fattade beslut implementeras i organisationen
- fungera som stöd till fakultetsledning samt institutioner och enheter i budget- och ekonomifrågor
Kvalifikationer
Du har högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom ekonomiområdet eller motsvarande och flera års erfarenhet av verksamhets- och ekonomistyrning, planering, uppföljning, analys och utvärdering. Vi ser gärna att du har arbetat som controller tidigare och att du har erfarenhet av budgetering, prognostisering och bokslutsarbete i en större koncern eller myndighet.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel (pivottabeller och formler samt hantering av stora datamängder är vanliga arbetsuppgifter). Du har god datorvana och erfarenhet av datorbaserade administrativa system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete inom universitet eller annan statlig myndighet och kännedom om de lagar och regler som styr verksamheten inom högskoleområdet.
För arbetet krävs mycket gott ordningssinne och noggrannhet och förmåga att strukturera och planera. Som person har du god förmåga att se samband, kunna skapa enkla och tydliga strukturer samt beskriva dem på ett pedagogiskt sätt. Du är målmedveten, effektiv, analytisk och har integritet samt drivs av att utveckla och förbättra verksamheten. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, självständighet och initiativförmåga, därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-10Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid och tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker så snart som möjligt.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Du ansöker via vårt rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2026-02-27.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Ann-Christin Edlund, ann-christin.edlund@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
