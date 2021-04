Controller till Home Furnishing Nordic - Jbp Detalj- & Partihandel AB - Administratörsjobb i Helsingborg

Jbp Detalj- & Partihandel AB / Administratörsjobb / Helsingborg2021-04-14Till framgångsrika Home Furnishing Nordic söker vi nu en driven Controller som vill kliva in i en framåtlutad organisation som befinner sig i ständig tillväxt. Tjänsten lämpar sig väl för dig som är i början av din karriär och som söker möjligheten att kunna påverka din karriärresa och utvecklas i ett modernt och marknadsledande bolag.Om Home Furnishing NordicHome Furnishing Nordic är en av norra Europas största e-handlare inom möbler och inredning och ingår som ett av två segment inom Bygghemma Group. Inom Home Furnishing Nordic ingår många online-butiker, bl.a. Trademax, Chilli, Furniturebox och WeGot. Bygghemma Group är en dynamisk och snabbväxande koncern som startade 2006 med en bolagskultur som kännetecknas av resultatfokus och stark entreprenörsanda. Koncernen omsatte över 9 miljarder 2019 och växer såväl organiskt som genom en aktiv förvärvsstrategi.2021-04-14Som Controller hos Home Furnishing Nordic kommer du att ingå i företagets controllingavdelning där du tillsammans med duktiga och drivna medarbetare är med och bidrar till företagets fortsatta tillväxt. Rollen är operativ och fokuserar på att öka lönsamheten genom ett starkare fokus på marginaler, inköp och lager. Tjänsten lämpar sig väl för dig som är i början av din karriär och som är redo att fördjupa sina erfarenheter och kunskaper som controller. Du erbjuds en utvecklande och viktig roll där dina arbetsuppgifter bland annat kommer att innefatta:Ta fram analyser och prognoserUppföljning mot budgetFramtagning av nyckeltalRapportering av marginaler, försäljning och lagerUppföljning av försäljning i butikerLöpande kontakt med inköp och logistikavdelningenDå bolaget befinner sig i stark tillväxt kommer du på sikt ges möjligheten att påverka din egen roll, växa inom bolaget och ta dig an olika projekt.För tjänsten ser vi det som en fördel om du har erfarenhet från controlling, gärna med ovan beskrivna arbetsuppgifter. Vi ställer dock ej detta som ett krav utan du kan också vara nyexaminerad civilekonom, civilingenjör eller motsvarande med ett stort driv och passion för siffror och controlling. Att du har goda kunskaper i Excel ser vi som en självklarhet och erfarenhet av något affärssystem ses som meriterande. Har du ytterligare erfarenheter eller intresse inom IT ses detta som meriterande.Om digSom person är du driven, snabblärd, nyfiken och lösningsorienterad. Vidare har du ett skarpt analytiskt sinne, är noggrann och trivs i en dynamisk och resultatsdriven organisation. Du motiveras av att ta dig an projekt och har förmågan att effektivt slutföra dina arbetsuppgifter inom givna ramar. Du har ett brinnande intresse för siffror och vill vara med och utveckla såväl dig själv som kollegor och din arbetsgivare. Att du är positiv som person och har en god samarbetsförmåga ser vi som en självklarhet.Du erbjudsI rollen som Controller ges du möjligheten att i början av din yrkeskarriär vara med och forma din karriär i ett marknadsledande företag i en bransch som är under kraftig utveckling och tillväxt. Du erbjuds en spännande resa tillsammans med duktiga, engagerade och drivna kollegor i en häftig och positiv företagskultur. Vår kund sätter ett stort värde på trivsel och arbetar aktivt för ett positivt och kamratligt arbetsklimat där det är viktigt att trivas och att ha kul tillsammans på arbetsplatsen.Placering & startTjänsten är placerad på Strandbadsvägen i Helsingborg och tillsättning är enligt överenskommelse, dock med fördel omgående.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Daniel Hilvardén på telefonnummer 072-6006421 alternativt via mail: info(at)ecommercerecruit.seDå vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser fram emot din ansökan.Controller #Ekonomi #Finance #Economy #Revision #Redovisningsekonom #ecommercerecruit #homefurnishingnordicVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-13Jbp Detalj- & Partihandel AB5690607