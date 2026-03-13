Controller till en dynamisk och växande verksamhet
Söker du en spännande och utvecklande controllerroll i en internationell miljö? Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt i en bred roll nära verksamheten.
Kom och bli en del av vår härliga grupp som består av två kollegor i ekonomiteamet, och ytterligare sex kollegor inom bland annat HR och forskningsstöd. Du blir en del av verksamhetsstödet och bidrar med professionellt stöd som möjliggör forskning och utbildning i världsklass. Vårt jobb kännetecknas av hög kompetens, servicevilja och ett gott arbetsklimat.
Din roll
Du kommer att arbeta nära forskarna i en dynamisk och internationell miljö, där du är en viktig del av projekten, från uppstart och uppföljning till slutrapportering. Som controller har du den samlade bilden av en forskargrupps ekonomi och fungerar som rådgivande till forskare och ledning i olika ekonomiska beslut. Rollen innefattar ett nära samarbete med både verksamhetsstöd och övriga delar av organisationen, vilket gör det viktigt att du är relationsskapande. Du uppskattar att jobba tätt ihop med andra och bidra till ett starkt teamarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
- Upprättande av projektkalkyler för verksamhetens projekt
- Bidra med analyser av utfall samt stöd i budget- och prognosarbete
- Projektredovisning, ekonomisk hantering av projekt, inklusive uppföljning och återrapportering
- Bokslutsarbete, månads- och kvartalsuppföljning samt viss löpande bokföring
Andra liknande arbetsuppgifter kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har
- avslutad kandidatexamen inom ekonomi, gärna med redovisningsinriktning, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- har dokumenterade kunskaper inom budgetarbete, redovisning och bokföring, period- och årsbokslut samt projektredovisning förvärvade genom arbete
- god vana att arbeta i Microsoft Excel
- mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- arbetat i en liknande roll tidigare vid högskola eller universitet
- arbetat med finansiell rapportering av forskningsprojekt till EU
- arbetat i ekonomisystemet Unit4 Business World/UBW/Agresso
Som person är du serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ och kan självständigt planera och prioritera ditt arbete. Du kan på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara ekonomi för icke-ekonomer. Rollen innefattar ett nära samarbete med både verksamhetsstöd och övriga delar av organisationen, vilket gör det viktigt att du är relationsskapande och trivs i samarbete med andra. Du uppskattar att jobba tätt ihop med andra och bidra till ett starkt teamarbete. Du är nyfiken och har ett engagemang för institutionens forskning och utbildning. Vi ser gärna att du har intresse för att förbättra rutiner och processer. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
På Institutionen för fysiologi och farmakologi undervisar vi och bedriver internationellt framgångsrik forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi är ungefär 200 anställda medarbetare fördelat på ca 30 forskargrupper. Vi är den del av Institutionsgrupp Solna och sitter i moderna lokaler i forskningsbyggnaden Biomedicum som är beläget på Solnavägen.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solnahttps://ki.se/fyfa/om-fyfa/administrationen-pa-fyfaSå ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-1046/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi Kontakt
Kristina Ösund, administrativ chef kristina.oesund@ki.se
