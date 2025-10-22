Controller sökes till Tidaholm!
2025-10-22
Vi söker just nu en controller till social- och omvårdnadsförvaltningen på Tidaholms kommun. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig sektor och är tillgänglig för ett konsultuppdrag med start i december?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Du kommer arbeta som controller för ekonomi i en av förvaltningarna och dess nämnd.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter;
* Ekonomiskt stöd till nämnd, förvaltningsledning och verksamhetschefer i budgetplanering, redovisning, uppföljnings- och prognosarbete - både operativt och strategiskt.
* Upprätta månads- och tertialrapporter samt årsbokslut för nämnden.
* Utveckla, analysera, följa upp och sammanställa ekonomiska förutsättningar, intäkter och kostnader, verksamhetsvolymer.
* Driva förvaltningens budget- och uppföljningsprocesser inom ramen för kommunens motsvarande centralt styrda processer.
* Ta fram ekonomirelaterade underlag som stöd för nämndens beslut.
* Samordna ekonomi- och verksamhetsresurser för att utveckla och effektivisera ekonomistyrning, redovisning, ekonomiprocesser och kvalitet i verksamheten.
* Bidra i andra förekommande uppgifter eller uppdrag inom enheten och controllergruppen.
Vem är du?
Konsulten ska uppfylla:
* Minst en treårig ekonomiutbildning på högskolenivå, eller motsvarande.
* Tidigare erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig sektor.
* Vana av att arbeta självständigt och fatta egna beslut i erforderlig omfattning som krävs för uppdraget.
* Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Konsulten ska kunna arbeta självständigt och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt god kommunikativ förmåga både muntligt och i skrift. Eftersom arbetet innebär att förhålla sig till många deadlines som kräver samverkan med andra så förutsätter det att controllern arbetar proaktivt, systematiskt, strukturerat, har en effektiv prioritering och förmågan att leda andra framåt i arbetet.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd i Jureks uthyrningsverksamhet och vara stationerad i Tidaholm och du kommer sitta på plats i stadshuset i Tidaholm. Omfattningen bestäms månadsvis och uppskattas vara 80 - 100%, preliminär uppdrags start är 2025-12-01 och förväntas pågå i 6 månader med möjlighet till förlängning upp till 6 månader.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Elvira Björebäck, elvira.bjoreback@jurek.se
. Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se!
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.
