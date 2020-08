Controller/redovisningsekonom sökes till statligt affärsverk - Bemannia Kontor AB - Redovisningsekonomjobb i Norrköping

Bemannia Kontor AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping2020-08-26VI söker dig som arbetat som controller/redovisningsekonom och är redo för att starta omgående.Om uppdragetKunden är ett statligt affärsverk vars uppdrag är att ansvara för flygtrafiktjänst för civil luftfart och militär luftfart vid ett antal flygplatser i Sverige. Uppdraget beräknas starta omgående och pågå till 1/4-21 med chans till förlängning. Uppdraget är en kombination av rollerna redovisningsekonom och controller..2020-08-26Arbetet kommer bestå av uppgifter som bokslutsarbete, budget och prognos. Vidare ingår rapportering, projektredovisning, kostnads- och intäktsanalyser samt avstämningar (mot huvudbok etc.)Akademisk examen eller motsvarande i företagsekonomiMinst två års erfarenhet av följande: bokslut, budget, prognos, rapportering, kalkylering , projektredovisning, kostnads- och intäktsanalyserMinst två års erfarenhet av följande: avstämningar, kostnad- och intäktsuppbokningar, sammanställa bokslutsunderlag , insamling av data , kontering av fakturor, sammanställa faktureringsunderlagMeriterande med kompetens i bidragsfinansierad verksamhet inom:EU-finansierade projektRapportering av erhållna förskottInterim betalning samt avstämning i samband med slutlig betalningArbete med olika finansieringsmodeller och offentliga/privata finansiärerVad vi erbjuder digSom konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.Om ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-84 53 00.Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-01Bemannia Kontor AB5333925