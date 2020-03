Controller/redovisningsansvarig Till Kund I Vårgårda - Eterni Sweden AB - Administratörsjobb i Vårgårda

Eterni Sweden AB / Administratörsjobb / Vårgårda2020-03-16CONTROLLER/REDOVISNINGSANSVARIG FÖR EN LÄNGRE INHYRNINGÄr du en erfaren Controller som trivs i en jordnära organisation där såväl produkt som konsument står i centrum. Är du analytisk och van att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och gillar att skapa struktur. Då kan detta vara tjänsten för dig!2020-03-16I din roll kommer du att ansvara för: Redovisnings-, boksluts-, prognos- och budgetprocessenAtt rapportering sker i tid med utlovad kvalitetSäkerställa kalkyluppdateringar i affärssystemProduktionskostnadsberäkningarUtveckling av verktyg för kalkylering och uppföljningAnalys av utfall per marknad, kund och produkt i samband med framtagande av bokslut, strategiplan, budget och prognoserAnalys av inrapporterade ton-, försäljnings- och varukostnadsvärden i budget och prognosDu kommer att rapportera direkt till CFO och arbeta tätt ihop med två kollegor i liknande roller.PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONERSom person är du genuint intresserad av att förstå en verksamhets påverkan på det ekonomiska resultatet och vice versa. Du är initiativrik och nyskapande med en förmåga att själv styra och driva ditt arbete. Viktigt är att du är förtroendegivande och har ett kundorienterat förhållningssätt. Du arbetar utifrån ett helhetstänk och kan se hela affärskedjan. Vidare är du ambitiös, nyfiken, strukturerad, prestigelös och tycker om att arbeta ihop med jordnära kollegor.Vi ser att du har: Dokumenterad akademisk utbildning och erfarenhet från ekonomi- och redovisningsområdetKunskap och erfarenhet inom business controlling och affärs- och produktionskalkylerErfarenhet av beslutsstödssystem samt affärssystemet ASWMycket goda kunskaper i ExcelBehärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift, tyska är meriterandeOM TJÄNSTENTjänsten som Controller/Redovisningsansvarig är en konsultanställning hos oss på Eterni Sweden AB där du under ca 16 månader är uthyrd konsult hos vår kund i Vårgårda. Vår kund har ett omgående behov.ÖVRIG INFORMATIONVi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Linda Peterson på, 0738-617232 eller via linda.peterson@eterni.se Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2020-04-27Eterni Sweden AB5152997