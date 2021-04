Controller med stark förståelse för siffror och processer - Vs Consulting AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Vs Consulting AB

Vs Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-03#jobbjustnuDigitalTolk är ett företag med mycket stark tillväxt som letar efter dig som vill hjälpa oss att växa in i nästa fas.Vi arbetar inom en samhällsviktig funktion och hjälper tusentals människor få vård varje dag. Vi hjälper brottsoffer får en korrekt rättsprocess.Våra kunder är några av samhällets sanna hjältar, som förtjänar den absolut bästa servicen. Vi är ödmjuka i att få samhället till tjänst genom att erbjuda språktjänster, framförallt till sjukvården, rättsväsendet samt offentlig sektor.Rollen som Controller innebär att du jobbar med arbetsuppgifter för såväl dagen som för projekt under längre tid. Du kommer vara delaktig i de flesta av företagets olika delar.Då bolaget väntas växa i hög takt de närmaste åren söker vi dig som kan växa och utvecklas tillsammans med bolaget. Vi söker dig som har erfarenhet både som såväl business- som financial controller2021-04-03Uppföljning av operativa nyckeltal och KPI-data.Ekonomisk rapporteringBudget och prognosarbete: vara med och sätta- och följa upp på vårt investeringsarbete; säkerställa så att de avsatta medel för investering tillämpas men att vi ej överskrider budgeterade medel.Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut samt deklarationer för koncernens bolag.Överseende av koncernens löpande bokföring, reskontra samt rutiner för detta.Förbättring och implementering av nya processer och flöden inom både ekonomifunktionen men även övriga operativa processer (kundtjänst, sälj, HR etc). Därför är det av stor vikt att du har stor förståelse för rutiner och processerDelta i olika korsfunktionella projektDelaktighet i strategiska affärsbeslutAnalyser och rapporter som kan behövs ad-hocRollen ny på företaget och vi ser gärna att du är med och formar den tillsammans med din närmaste chef.Erfarenhet och kvalifikation:Vi söker dig som har minst 2-3 års erfarenhet som Controller och har en civilekonomutbildning. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom redovisning och känner dig trygg i redovisningsflödet. Viktigt är att du vill vara en del av det samhällsviktiga arbetet. Du har ett gott siffersinne och en utpräglad analytisk förmåga kombinerat med noggrannhet. Du har även en god samarbetsförmåga, stresstålig och har skinn på näsan. Att du har god vana i att använda både Excel och Google Sheets, Google Docs utgår vi ifrån.Du är noggrann och strukturerad. Du drivs av att förstå dig på och analysera komplexa processer samt kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du strävar alltid efter att tänka hur man kan göra saker annorlunda, förenklat eller automatiserat.Vi är en startup, avståndet mellan ledning och medarbetare är i kortaste laget. Snabba beslutsvägar innebär både snabb utveckling och rask omställning. Det är vi tillsammans som skapar magin, hos oss behöver du vara beredd på - och trivas med - att såväl hjälpa till med att koka kaffe som att ta dig an en annan arbetsuppgift inom valfri del av företaget.Det vi erbjuder:1. Arbete i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar2. Stort ansvar i en organisation som går i snabb takt framåt och är öppet för alla möjligheter3. Stark entreprenörsanda4. Utvecklingsmöjligheter både i olika produkt- och tjänsteområden men även mot nya marknader. Bland annat är nya produktområdet Tale N Temp där du kommer ha en viktig roll.Mer information om oss:Ansök genom länken nedan!Sista dag att ansöka är 2021-05-03Vs Consulting ABGötgatan 3612746 118 26 Stockholm5671333