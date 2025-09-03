Controller med fastighetserfarenhet till KTH.
2025-09-03
Nu söker i för ett konsultuppdrag en controller med fastighetsbakgrund.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: 6 månader, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
KTH har en pågående rekryteringsprocess och söker nu konsultstöd i avvaktan på tillsättning av tjänst.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget är inriktat mot arbete med KTH:s lokal och fastighetesrelaterade frågor med ansvar för löpande arbete samt utveckling av processer inom fastighetsekonomi.
Det innebär bl.a:
• löpande analyser och kalkyler inom området
• ta fram underlag till lokalramsbudget och investeringsbudget
• underlag till lokalförsörjningsplan
• årsredovisning
• budgetunderlag
• andra rapporteringar
I uppdraget igår även att:
• handlägga andrahandsavtal
• ta fram underlag för andrahandsfakturering
• interna hyresberäkningar
• granskning av hyresavtal
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen så behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du är civilekonom/högskoleekonom/fastighetsekonom eller ingenjör alternativt arbetslivserfarenhet som KTH bedömer som likvärdig inom fastighetsekonomi
• Du har inom de 3 senaste åren erfarenhet av arbete som controller
• Du har inom de 3 senaste åren erfarenhet av arbete med fastighetsekonomi
• Du har erfarenhet och goda kunskaper i ekonomisystem Unit 4
Meriterande:
• Att inom de 5 senaste åren ha erfarenhet av liknande uppdrag inom annan myndighet.
Om verksamheten
Tycker du att detta låter som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du självklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
