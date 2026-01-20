Controller inom Operations tillverkningsnära roll
2026-01-20
Vi söker en Controller inom Operations för ett långsiktigt uppdrag med fokus på factory controlling och operativt controllerstöd inom tillverkningsverksamhet.
Om uppdraget
I rollen arbetar du nära verksamheten och ansvarar för löpande controllingaktiviteter kopplade till operations. Tyngdpunkten ligger på bokslutsarbete, uppföljning, analys och stöd till organisationen i ekonomiska frågor.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Bokslutsarbete och periodstängning
Löpande controlling inom operations/factory controlling
Uppföljning, analys och rapportering
Ekonomiskt stöd till verksamhetenKvalifikationer
Relevant utbildning inom ekonomi/finans
Erfarenhet från tillverkningsindustri är meriterande men inget krav
Mycket goda kunskaper i Excel (ca 2-3 års praktisk erfarenhet)
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Systemmiljö
SAP
JDE
Maximus
Uppdragsinformation
Start: 2026-03-02 (eller så snart som möjligt)
Slut: 2027-08-31
Omfattning: 100 %
Plats: Huskvarna
Arbetsspråk: Svenska och engelska
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9695497