Controller för uppdrag inför Systembyte sökes!
2025-11-13
Vill du vara med och driva ett viktigt systemskifte inom beslutsstöd? Nu söker vi en erfaren Controller till vår kund i Götene som även kommer att få ta ett stort ansvar i implementeringen av ett nytt beslutsstödsystem.
Vår kund i Götene vill ta nästa steg och utveckla processerna inom controlling. De står inför ett viktigt teknikskifte och erbjuder en spännande möjlighet att vara med och påverka från start. Du får en central roll i ett projekt som kommer att ha stor betydelse för verksamheten framåt.
Om rollen/arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ha en nyckelposition i arbetet med att utveckla processerna för controlling, stötta verksamheten med ekonomisk analys samt införa ett nytt beslutsstödsystem. Du ansvarar för att sätta upp ramarna, säkerställa att systemet fungerar i praktiken och driva arbetet framåt i nära samarbete med Ekonomichefen och övriga medarbetare på avdelningen. Du kommer även att ha kontakt med mottagaren av lösningen för att fånga upp behov och säkerställa att lösningen landar rätt.
Arbetet sker i huvudsak självständigt, med kontinuerlig avstämning mot organisationen.
Du som söker
Du är en erfaren Controller med god förståelse för beslutsstödsystem och har tidigare varit med vid implementering eller byte av sådana system. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
* Minst tre års erfarenhet
* Erfarenhet av implementering eller byte av beslutsstödsystem
* Förmåga att sätta upp ramar och strukturer i beslutsstöd
* Självständigt arbetssätt
Meriterande:
* Erfarenhet av olika beslutsstödsystem för ekonomisk analys
* God analytisk förmåga och erfarenhet av verksamhetsanalys
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget är en deltidstjänst på 50% och startar omgående efter överenskommelse. Det förväntas pågå ca 9-10 månader fram.
Arbetet sker på plast hos vår kund i Götene, med möjlighet till distansarbete vid överenskommelse.
Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Therese på: therese.johansson@manpower.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
