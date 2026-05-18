Controller
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-05-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om avdelningen/gruppen
Vi söker nu en controller med inriktning mot fastighetsprojekt. Som controller kommer du tillhöra Controllergruppen, vid Ekonomiavdelningen inom verksamhetsstödet men kommer ha ett nära samarbetet med Fastighetsavdelningen. Controllergruppen består idag av elva medarbetare var av två tjänster är med inriktning mot fastighetsekonomi. Gruppen stöttar och samordnar KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar budgetering, uppföljning, förvaltning av interna modeller för fördelning av kostnader samt koordinering av KTH-övergripande projekt.Publiceringsdatum2026-05-18Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är främst inriktad mot att stötta projektledarna på fastighetsavdelningen. Det innebär ansvar för att stötta i budgetering, uppföljning och analys av fastighetsprojekt. Säkerställa kostnadskontroll och avvikelseanalyser. Löpande uppföljning av investeringskalkyler och projektens ekonomiska status. Bidra till planering och uppföljning av hela investeringsportföljen inom Fastighetsområdet. Delta i utveckling och förbättring av arbetssätt, rutiner och ekonomimodeller för fastighetsprojekt. I övrigt förekommande arbetsuppgifter inom controllergruppen.KvalifikationerKvalifikationer
Civilekonom, Högskoleekonom, Fastighetsekonom, eller arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig
Erfarenhet av projektuppföljning
Mycket goda kunskaper i excel och ekonomisystem
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och har god förmåga att ta egna initiativ. Som person är du strukturerad, analytisk och har god samarbetsförmåga. Du är utvecklingsorienterad och serviceinriktad. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt med förmågan att leda och motivera andra att nå gemensamma mål.
Meriterande
Arbetet inom staten och statlig redovisning
Erfarenhet av att arbeta med projekt inom fastighetsområdet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912484