Vill du arbeta i hjärtat av svensk forskning och akademi? Vi söker nu en driven och noggrann Controller för ett spännande konsultuppdrag via Randstad Finance hos en av våra attraktiva kunder i Stockholm.
I rollen som Controller kommer du att ansvara för den ekonomiska handläggningen av forskningsprojekt - från budgetering vid ansökan till löpande uppföljning och slutgiltig rapportering. Du arbetar i nära samarbete med forskare och kollegor på ekonomiavdelningen för att säkerställa att finansiella regelverk efterlevs.
Detta är ett konsultuppdrag på 100 % med start 1 februari 2026 (eller enligt överenskommelse). Uppdraget sträcker sig initialt till den 31 oktober 2026, med goda möjligheter till förlängning. Arbetsplatsen är belägen på centralt campus i Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Budgetering och ekonomisk planering vid projektansökningar.
Prognosarbete och löpande uppföljning av bidragsfinansierade projekt.
Rapportering till externa finansiärer (inklusive EU) i enlighet med specifika avtal.
Ekonomisk förvaltning i systemen Unit4 (Agresso) och HR-plus/Visma.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, analytisk och har en hög servicekänsla. Eftersom du arbetar nära verksamhetens forskare är det viktigt att du är kommunikativ och trivs med att ge pedagogiskt ekonomiskt stöd.
Om Randstad Finance
Som konsult hos Randstad Finance får du tryggheten i en kollektivavtalsansluten anställning och ett stort nätverk av kollegor. Vi matchar din kompetens mot rätt uppdrag och stöttar dig i din fortsatta karriärutveckling.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande.Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna roll måste du uppfylla samtliga nedanstående krav. Vi kommer endast att gå vidare med kandidater som matchar hela denna profil:
Utbildning: Gymnasieexamen eller likvärdig utbildning samt genomgått eftergymnasial utbildning inom aktuellt område (ekonomi).
Erfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller.
Branscherfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av statlig redovisning samt ekonomiarbete kopplat till forskningsfinansierade projekt vid myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö.
Projektfinansiering: Erfarenhet av att arbeta med budget, prognos och rapportering för bidragsfinansierade projekt, inklusive EU-finansierade projekt.
Systemkunskap:Mycket goda kunskaper i affärssystemet Unit4 (Agresso).
Erfarenhet av HR-plus/Visma.
Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView eller Insikt).
Goda kunskaper i MS Office (framförallt Excel) eller likvärdigt.
Språk: Du kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
