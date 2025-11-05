Controller
2025-11-05
Om arbetsplatsen
Vi erbjuder dig en energifull, öppen och prestigelös arbetsplats med närhet till kollegor i hela organisationen.
Ekonomiavdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen och ger kvalificerat ekonomiskt stöd till kommunens samtliga förvaltningar. I avdelningen ingår controllers, redovisning och finansförvaltning. Vi är 12 medarbetare på ekonomiavdelningen som är centraliserad i kommunen. Du har möjlighet till hybridarbete där du kan kombinera arbete på plats och på distans.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
I rollen som controller med inriktning mot samhällsbyggnadsavdelningen får du möjlighet att axla en ny och utvecklande roll inom kommunen, med fokus på styrning, analys och utveckling. Du kommer främst att stötta planerings- och utvecklingsavdelningen, som ansvarar för kommunens plan- och exploateringsverksamhet. I rollen bidrar du till att styra både projekt och avdelning mot uppsatta mål, budgetar och tidplaner. Du är ett viktigt stöd till projektledare i ekonomiska frågor såsom uppföljning, prognoser, nyckeltal och kalkylering. Du fungerar även som ett kvalificerat stöd till flera chefer i arbetet med drift- och investeringsbudgetar, samt bistår i andra ekonomiska frågeställningar.
Arbetet sker i nära samarbete med ekonomkollegor som också stödjer teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt med verksamhetens chefer och projektledare. Du rapporterar till ekonomichefen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att
- Ansvar för ekonomistyrningsprocessen vid plan- och utvecklingsavdelningen
Budgetering och uppföljning av avdelningens verksamhet
Utveckling av processer för exploateringsverksamheten
Deltagande i styrgrupper för exploateringsprojekt i den förberedande fasen
Samarbetet med verksamheter, såsom VA, kopplade till plan- och utvecklingsavdelningens ansvarsområdenKvalifikationer
- Relevant akademisk utbildning för uppdraget eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Mycket god kommunikationsförmåga på svenska farenhet av kommunikation såväl externt som internt
- Arbetet kräver goda kunskaper inom Excel
- B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledningssystem, som till exempel Antura, och ledningssystemet Stratsys.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett stort driv och tycker om förändring. Du har lätt för att skapa dig en helhetssyn och ta egna initiativ för att förändra och förbättra verksamheten du stöttar. Du är affärsmässig, resultatorienterad och har vana av att arbeta mot tydliga mål som går att följa upp. Du är strukturerad, kommunikativ och självgående i ditt arbete och kan snabbt anpassa dig och prioritera mellan uppgifter när omständigheterna så kräver. Du är social och tycker det är viktigt att bidra till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi arbetar med löpande urval.
I den här rekryteringen har vi valt att inte använda oss av personligt brev. Bifoga CV och besvara frågorna.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
