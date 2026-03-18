Controller 2
Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Har du gedigen erfarenhet av ekonomisk uppföljning och regelverken kring EU-finansiering? Vi söker nu en strukturerad och kommunikativ ekonomikonsult för ett spännande uppdrag hos en statlig myndighet. Här får du en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad i internationella partnerskapsprogram.
Som konsult i detta uppdrag blir du en central del i myndighetens arbete med att förvalta och kvalitetssäkra medel inom EU:s partnerskapsprogram, med särskilt fokus på projekt inom metaller och mineraler. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och interna funktioner för att säkra effektiv redovisning och rapportering. Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där noggrannhet och förmågan att tolka komplexa regelverk är avgörande.
Ansvarsområden
Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa korrekt ekonomisk uppföljning och rapportering av EU-projekt enligt gällande regelverk. Du fungerar som ett professionellt stöd till projektledare och externa partners och ser till att redovisningen lever upp till både EU:s och statens krav.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Ekonomisk kvalitetssäkring: Löpande uppföljning, rapportering och kontroll av projektens ekonomi.
Samverkan: Nära samarbete med projektledare, controllers och externa parter för att driva projekten framåt ekonomiskt.
Revisioner: Delta i och förbereda underlag inför granskningar från EU-kommissionen och nationella myndigheter.
Metodutveckling: Utveckla och förbättra interna rutiner och processer kopplade till EU-projektens ekonomi.
Utbildning: Hålla i informationsmöten och utbildningsinsatser för kollegor, bland annat gällande systemstöd för inrapportering.
Ad-hoc uppgifter: Vid behov stötta enheten med övriga förekommande ekonomiuppgifter.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en person som kommunicerar tydligt, arbetar proaktivt och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier.
Skallkrav:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annan likvärdig erfarenhet.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller under de senaste sex åren.
Minst ett (1) års erfarenhet av ekonomiarbete direkt kopplat till EU-projekt.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av att hålla presentationer och föredra information.
Meriterande:
Erfarenhet av affärssystemet Unit4 ERP.
Minst två (2) års erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till EU-projekt.
En utpräglad samarbets- och kommunikationsförmåga.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
111 21 STOCKHOLM
