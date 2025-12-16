Controller - Fordonsindustrin - Olofström
Jefferson Wells söker nu en Controller till ett konsultuppdrag hos ett företag inom fordonsindustrin i Olofström. Det här är en möjlighet för dig som vill ha en verksamhetsnära och affärsorienterad roll där analys, uppföljning och beslutsstöd står i fokus. Uppdraget erbjuder arbete i en internationell industrimiljö med möjlighet till förlängning eller övergång till bolaget.
Om rollen
I rollen som Controller arbetar du nära både ekonomi och verksamhet och har en central roll i uppföljning, analys och effektivisering. Du bidrar med framåtblickande analyser och tydliga rekommendationer som stärker både kort- och långsiktiga resultat. Rollen innebär ett nära samarbete med chefer och ledning, där du både stöttar och utmanar verksamheten i ekonomiska frågor.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
• Analys och uppföljning av utfall mot mål, budget och prognos
* Framtagning av beslutsunderlag och kommentarer till resultatgenomgångar
* Budget-, prognos- och outlookarbete kopplat till volymförändringar och effektiviseringar
* Analys av avvikelser och identifiering av åtgärder för att nå uppsatta mål
* Stöd till chefer och verksamhet i finansiella frågeställningar
* Medverkan i förbättrings- och effektiviseringsarbete
* Säkerställa efterlevnad av finansiella regler, riktlinjer och processer
* Sammanställning och uppföljning av resultat kopplat till verksamhetens initiativ
Plats: Olofström
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Minst 6 månader, med möjlighet till förlängning eller övergång till bolaget
Vem vi söker
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och affärsorienterad. Du har förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer, samtidigt som du vågar utmana verksamheten för att driva resultat. Du trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att kommunicera ekonomiska samband på ett tydligt och professionellt sätt. Du är trygg i Excel och van att arbeta självständigt med analys och uppföljning.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av arbete som Controller eller liknande roll
* Mycket goda kunskaper i Excel
* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
* Erfarenhet av affärssystem, gärna SAP, är meriterandeFöretaget
Kunden är ett internationellt företag inom fordonsindustrin med verksamhet i Olofström. Här erbjuds en professionell arbetsmiljö med högt tempo, tydliga processer och starkt fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig förbättring.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på chefer och specialister. Med stark branscherfarenhet och global närvaro erbjuder vi långsiktiga utvecklingsmöjligheter och ett brett nätverk av attraktiva uppdrag.Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
