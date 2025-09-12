Contract Manager till BAE Systems Bofors
2025-09-12
Intresserar du dig för kommersiella frågor, kundmöten, förhandlingar och riktigt stora kontrakt? Då är den här befattningen något för dig! I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar.
Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Avdelningen Juridik & Kontrakt har en händelserik tid framför sig och söker därför efter ytterligare en ny kollega!
Om befattningen
Som Contract Manager kommer du att stötta den övriga verksamheten kommersiellt och hantera offerter/kontrakt vid försäljning/marknadsföring och projektgenomförande.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Upprätta och bereda offerter
- Aktivt delta i kundmöten
- kontraktsförhandlingar och kontraktsskrivning
- Granska kontraktsvillkor, förbereda förhandlingar och ansvara för de kommersiella delarna under kontraktsförhandlingar
- Skapa och underhålla kundorder och faktureringsplaner
- Säkerställa efterlevnaden av ingångna kontrakt
- Agera kontaktyta gentemot kunder/samarbetspartner.
I befattningen kan ca 5-7 resor per år, både inom och utanför Sverige, komma att krävas.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom juridik, marknadsföring eller ekonomi. Du skulle även kunna ha en teknisk utbildning men med intresse och erfarenhet av kommersiella frågor. Vi vill att du som söker har hunnit arbeta i ett par år och skaffat dig relevant yrkeserfarenhet, gärna inom det kommersiella området.
Du behöver ha goda kunskaper i Officepaketet samt mycket goda kunskaper i svenska och koncernspråket engelska, i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet från arbete med offerter, avtalsvillkor och/eller av kundkontakter är det meriterande.
Erfarenhet av att arbeta i affärssystemet SAP och kunskap om exportkontrollagstiftningen är även det meriterande erfarenheter.
Som person är du självständig, ansvarskännande, strukturerad och kommunikativ. Du utstrålar trygghet, stabilitet och har förmågan att anpassa kommunikation till rådande situation. Arbetet kräver också att du har en god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i projekt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är ett företag som arbetar med att säkra försvarsförmågan i Sverige och i partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. Företaget ingår i en världsledande, internationell och högteknologisk koncern med cirka 100 000 anställda.
BAE Systems Bofors har ca 650 anställda och finns i Karlskoga, Karlstad och Örebro. Företaget har ett omfattande samarbete med underleverantörer i närområdet. De huvudsakliga produkterna som tillverkas av BAE Systems Bofors är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Företaget tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.
BAE Systems Bofors erbjuder
BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning både på ett personligt- och kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i befattningen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt nybyggda gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj. Övrig information
Befattningen innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka.
Placeringsort är Karlskoga
BAE Systems Bofors AB har i den här rekryteringen valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson
Mail: Axel.johansson@axoconsulting.se
Telefon: 0733-832885Facklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655, marcus.eliasson@baesystems.se
Joakim Berg, Unionen, 0586-733 404, joakim.berg@baesystems.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan.
