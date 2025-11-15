Contract Manager
2025-11-15
Vi söker nu en engagerad och strukturerad Contract Manager som vill göra verklig skillnad - är det du? Är du en strukturerad problemlösare med juridisk skärpa och fingertoppskänsla? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en engagerad Contract Manager som vill ta en nyckelroll i vår verksamhet - som spindeln i nätet mellan oss, våra kunder, leverantörer och partners. Du kommer inte bara att säkerställa att våra avtal håller högsta kvalitet, utan också bidra till vår affärsmässiga framgång genom smarta förhandlingar och juridisk expertis som gör skillnad.
I denna roll får du möjlighet att påverka både strategi och struktur, samtidigt som du stärker vår juridiska integritet och driver långsiktig tillväxt inom kontraktsförsäljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta för att samtliga avtal med kunder, leverantörer och partners håller hög kvalitet och följer gällande lagar och regler
Stötta vid förhandlingar och vara en trygg rådgivare i försäljningsprocessen genom att kombinera juridisk kunskap med affärsmässig fingertoppskänsla
Skapa ordning, struktur och tydliga processer för en effektiv kontraktshantering, idag och i framtiden
Utföra regelbundna granskningar av befintliga avtal för att upptäcka risker, minimera fallgropar och identifiera förbättringsmöjligheter
Driva utvecklingen mot en digitaliserad kontraktsprocess för våra standardleveranser
Erfarenheter och kompetenser
God juridisk kunskap och erfarenhet inom svensk civilrätt
Förmåga att balansera juridiska krav med kommersiella möjligheter
Starka organisatoriska färdigheter så som noggrann, strukturerad och effektiv
Proaktiv, med förmåga att arbeta självständigt och i team
En skicklig kommunikatör som kan förklara komplex juridik
En problemlösare som gärna ser möjligheter snarare än hinder
Flytande svenska i tal och skrift
Vill du vara med och bygga framtidens kontraktshantering med oss? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Creating the Difference - today, tomorrow, together
Över 1 700 kollegor i Danmark, Sverige, Filippinerna och Tjeckien. Med specialister inom allt från IT-säkerhet och ERP till AI och mjukvaruutveckling.
Men det som förenar oss är inte bara teknologin. Det är PURPLE POWER - vårt sätt att arbeta. Här hjälper vi varandra först, firar det som fungerar och skär igenom allt onödigt. Vi tror på ambition framför status quo. Och att våra olikheter gör oss starkare.
Hos oss handlar det inte om att vara perfekt. Det handlar om att ta ansvar, skapa värde och utvecklas - varje dag.
Så fråga dig själv: Vad kan du skapa idag? Och vart kan det ta oss imorgon?
Känner du igen dig? Sök då - och bli vår nästa team'm8'.
Läs gärna mer om vår story, kultur och våra erbjudanden på www.itm8.se.
Du är också varmt välkommen att lära känna oss mer på Instagram @itm8inside.
Redo att utmana(s) med itm8?
Varmt välkommen att ansöka till tjänsten nedan. Om du inte är redo att ansöka än och har frågor, skriv till oss i meddelanderutan nedan så följer vi upp med dig. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi kontaktar kandidater löpande så vi rekommenderar att du ansöker till tjänsten så snart du kan.
