Content Media Manager
Om RiseRank:
RiseRank är en snabbväxande scaleup inom lokal SEO och digital synlighet. Vi hjälper företag att synas bättre online genom smart teknik, tydlig kommunikation och stark digital närvaro.
Vi befinner oss i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål och en ambition att etablera RiseRank på flera internationella marknader, med siktet inställt på upp till sex länder där vi redan är i full gång. Nu söker vi en Content Media Manager som vill vara med och bygga RiseRanks visuella uttryck när bolaget tar nästa steg.
RiseRank är en del av Blackfish, en koncern med fyra bolag under samma tak: VIASALES, RiseRank, Tickital och Sosafe. Tillsammans kombinerar vi entreprenörsanda med tydliga mål, högt tempo och en stark kultur i en organisation som ständigt utvecklas.
Om rollen:
Som Content Media Manager ansvarar du för att planera, producera och publicera visuellt content för RiseRank och våra tjänster. Rollen är både kreativ och operativ, med stort eget ägandeskap och möjlighet att direkt påverka hur varumärket uppfattas, i dag och i takt med vår internationella expansion.
Det här är en roll för dig som trivs med att ta ansvar för helheten, från idé och produktion till färdigt, publicerat innehåll.
Du kommer att:
Skapa och utveckla RiseRanks content från idé till publicering
Producera foto och video samt koordinera extern videoproduktion
Anpassa content för olika marknader och säkerställa ett enhetligt varumärkesuttryck
Arbeta nära marknad, tillväxt och ledning
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet inom content, media eller digital marknadsföring
Är trygg i att själv fota, filma och producera visuellt content
Har god känsla för idé, storytelling och visuellt uttryck
Har erfarenhet av video och samarbete med externa kreatörer
Är självgående, strukturerad och van vid att ta ägandeskap
Trivs i ett bolag med högt tempo och snabb förändring
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det här erbjuder vi:
En nyckelroll i en scaleup med tydliga tillväxtmål
Möjlighet att vara med på RiseRanks internationella tillväxtresa
Stor kreativ frihet och ägandeskap över ditt område
En entreprenöriell miljö där idéer snabbt blir verklighet
Kontor i Stockholm och ett ambitiöst team runt dig
Det här är inte en roll för dig som bara vill publicera färdigt material. Det här är en roll för dig som vill skapa, påverka och bygga i ett bolag som växer snabbt. Ansök med CV + portfolio/showreel.
Vid frågor gällande tjänsten besvaras av vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson,
