Content Manager / Fotograf - Vårdväskan AB - Formgivarjobb i Falkenberg

Vårdväskan AB / Formgivarjobb / Falkenberg2021-06-30Om VårdväskanVårdväskan är ett tvåfaldigt gasellvinnande e-handelsföretag under stark expansion.Vårdväskans organisation idag kommer att se annorlunda ut imorgon med anledning av tillväxten och utvecklingen mot att bli ett mer etablerat företag inom sitt område. Företagets storlek och struktur växer och utvecklas snabbt vilket gör att nya medarbetare behöver kunna förhålla sig till snabba förändringar och utmaningar.2021-06-30Tjänsten ska förädla Vårdväskans produkter så att det finns en tydlig tråd som visuellt förklarar för kunden varför vi säljer just denna produkten. Den ska ha ett brinnande passion for products och med ett bra öga för färg och form enkelt kunna förmedla till våra kunder vad de kan förvänta sig när de köper produkten. Den kommer vara den sista personen i kedjan som lägger produkten live efter att den är berikat med allt visuellt.Tjänsten ska även ansvara för att det finns content att tillgå för marknadsavdelningen, dvs planera och exekvera fotograferingar. Både själv samt i team med marknad och med hjälp av extern fotograf. Tex. För Kampanjer för SS/AW samt Nyheter. Den kommer arbeta tätt med Inköpsavdelningen för att planera nyheterna och med sina insights från våra kunder bidra till att utveckla sortimentet och skapa trendiga stilar för vårdpersonalen.Personen kommer arbeta mycket med rörlig film som ska användas i våra kanaler, tex Instafeed och Youtube. Personen ska därför inte var rädd för att stå framför en kamera och kommunicera med kunderna i syfte att berätta varför vi säljer en produkt i produkttestningar och lanseringar.Finns det tid över kommer det alltid finnas nya spännande uppgifter för den drivna personen. Vi lovar dig en prestigelös organisation med väldigt högt tempo och duktiga och drivna medarbetare som tillsammans vill skapa yrkesstolthet för vårdpersonalen.Krav - Kunskaper Och ErfarenheterÖga för grafisk design och gärna en utbildning inom området.Mycket bra på fotografering.Goda kunskaper i grafiska program så som Photoshop, Illustrator, In-design, Premiere pro eller liknande.Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska och svenska.Personliga Egenskaper - KompetensprofilVi söker dig som kan arbeta strukturerat och med god framförhållning. Du gillar färg, form och har en passion för att genom just det förmedla budskap. Du arbetar i högt tempo med stor nyfikenhet utan att ge avkall på strukturerad, organiserade metoder och du gillar framför allt konkreta mätbara resultat.Du har en personlighet som smittar av sig och som kan få kollegor och följare att få samma passion för våra produkter som just du har.Placering & startTjänsten utgår från verksamhetens huvudkontor i Falkenberg. Tjänsten är på heltid och tillsättning är enligt överenskommelse.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till oss på cv@vardvaskan.se Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser med stort intresse fram emot din ansökan.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-07-30Vårdväskan ABOktanvägen 1731132 Falkenberg5839475