Content Creator Smycken
2025-11-02
Svenskt varumärke som kombinerar lyx, elegans och feminin styrka.
Vi skapar tidlösa smycken och accessoarer med fokus på detalj, kvalitet och design - för kvinnor som vill uttrycka självsäkerhet och stil i varje ögonblick.
Arbetsuppgifter
Skapa och planera innehåll för TikTok, Instagram och Meta Business
Hjälpa till vid kampanjer, pop-up stores och event
Skapa och lägga upp inlägg på Instagram & TikTok
Hjälpa till att planera contentkalender och kampanjer
Följa trender och komma med idéer på videos & reels
Tik Tok Live
Samarbeta med influencers och kreatörer
Analysera engagemang och resultat
Vara delaktig i contentproduktion (foto, video, livesändningar)
Bidra med idéer kring trender, lanseringar och marknadsstrategi
Vi söker dig som:
Har passion för marknadsföring och sociala medier
Är kreativ, självgående och strukturerad
Gillar att arbeta i en snabb och inspirerande miljö
Har grundläggande förståelse för TikTok, Instagram & Meta Ads
Bonus om du kan redigera video / foto (t.ex. CapCut, Canva eller Adobe)
Plats Stockholm
Deltid / Extra
Perfekt för dig som studerar marknadsföring, kommunikation eller sociala medier.
Vi erbjuder:
Möjlighet att växa med varumärket
Roligt och kreativt arbete i ett ungt team
Erfarenhet av influencer marketing, e-handel och varumärkeslansering
Meriterande för framtida jobb inom mode, skönhet och sociala medier Så ansöker du
