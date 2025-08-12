Containerlossare - deltid
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-08-12
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu fysiskt starka personer till containerlossning i Malmö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av containerlossning. Andra vanligt förekommande uppgifter är bl.a. lasta, plocka, packa och emballera
Krav
• Fysiskt stark (tunga lyft är ofta förekommande)
• Tidigare erfarenhet av containerlossning
• Förstå och göra sig förstådd i det svenska språket
• Tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan
• Klara av arbete i högt tempo
• Truckkort A+B
Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö med omnejd
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Deltid Profil
Som person är du handlingskraftig och tycker om ett fysiskt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
