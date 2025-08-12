Containerlossare - deltid

Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2025-08-12


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation


Publiceringsdatum
2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu fysiskt starka personer till containerlossning i Malmö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av containerlossning. Andra vanligt förekommande uppgifter är bl.a. lasta, plocka, packa och emballera

Krav
• Fysiskt stark (tunga lyft är ofta förekommande)
• Tidigare erfarenhet av containerlossning
• Förstå och göra sig förstådd i det svenska språket
• Tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan
• Klara av arbete i högt tempo
• Truckkort A+B

Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil


Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö med omnejd
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Deltid


Profil
Som person är du handlingskraftig och tycker om ett fysiskt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.


Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Jobbnummer
9454914

