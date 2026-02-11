Container Sanerare
2026-02-11
Vi söker Containersanerare - Bli en del av vårt team!
Är du praktiskt lagd, noggrann och trivs med fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi växer och söker nu en containersanerare till vårt team. I rollen arbetar du med rengöring, sanering och underhåll av containrar inför uthyrning och leverans till kund.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rengöring av containrar (invändigt och utvändigt)
Sanering och borttagning av skador, lukt och smuts
Mindre reparationer och underhåll
Kontroll av kvalitet innan leverans
Arbete både självständigt och i team
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har god fysik och gillar praktiskt arbete
Kan arbeta självständigt
Har B-körkort (meriterande)
Erfarenhet av sanering eller liknande arbete är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Trygg anställning med bra villkor
Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
