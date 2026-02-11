Container Sanerare

Jacobs AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Varberg
2026-02-11


Vi söker Containersanerare - Bli en del av vårt team!
Är du praktiskt lagd, noggrann och trivs med fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi växer och söker nu en containersanerare till vårt team. I rollen arbetar du med rengöring, sanering och underhåll av containrar inför uthyrning och leverans till kund.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rengöring av containrar (invändigt och utvändigt)

Sanering och borttagning av skador, lukt och smuts

Mindre reparationer och underhåll

Kontroll av kvalitet innan leverans

Arbete både självständigt och i team

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande

Har god fysik och gillar praktiskt arbete

Kan arbeta självständigt

Har B-körkort (meriterande)

Erfarenhet av sanering eller liknande arbete är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Trygg anställning med bra villkor

Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling inom företaget

Heltidstjänst med start enligt överenskommelse

Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Arbetsort: [Varberg]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jacobs.official@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jacobs AB (org.nr 559493-5826)
Fågelvägen 3 A (visa karta)
432 35  VARBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9737542

