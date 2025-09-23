Configuration Manager
2025-09-23
Combitechs i Stockholm söker Configuration Manager (CM) inom både mjukvara och hårdvara för uppdrag hos en av våra försvarsinriktade kunder. I rollen som CM får du möjlighet att kombinera ledaregenskaper med tekniska kunskaper vilket gör arbetet utvecklande och varierande. Med Saab som ägare i ryggen står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet.
Din roll som Configuration Manager
Arbetet som CM består i huvudsak av att bibehålla ordning och reda i projekt som befinner sig i olika faser i utvecklingskedjan. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på om det är ett nystartat eller mer moget projekt.
I nystartade projekt kan arbete bestå av att bygga upp ett arbetssätt för hela projektgruppen med avseende på dokumentations - och versionshantering. CM-arbete i mogna projekt kan handla om att driva det operativa CM-arbetet genom att bygga upp produktstrukturer med hjälp av de tekniska experterna, ordna CCB och göra CM-planer. Arbetsuppgifter består då bland annat av att säkerställa att alla styrande dokument finns vid olika leveranspunkter.
Projekten som drivs är unika kundleveranser, vilket innebär att varje projekt har en unik struktur och arbetssätt satt efter slutkundens krav. Den gemensamma nämnaren för hela CM-arbetet, oavsett projekt, är att risker beaktas och hanteras samt att en jämn och förutsedd kvalitet levereras mot slutkunden. Som CM arbetar du i en eller flera projektgrupper och rapporterar direkt till huvudprojektledaren.
Vem är du?
Vi söker en person som har erfarenhet av CM-arbete. Det kan vara på strategisk nivå, att sätta upp CM-processer i ett nytt projekt eller företag, eller på operativ nivå i ett projekt med versionshantering och produktstrukturer. Då produkterna är av en mycket hög, teknisk nivå är det en fördel med erfarenhet av elektronik och/eller mjukvara.
Du har vana av att arrangera och leda CCB-möten och att skapa kontaktnät i stora organisationer samt ha en förmåga att snabbt få en överblick i hur olika utvecklingsprocesser fungerar på ett företag. Har du erfarenhet av verktyg som Jenkins och IFS är det meriterande, annars lär du dig det snabbt.
Som CM på kunduppdrag via Combitech är en viktig egenskap att ödmjukt förstå att varje företag har sina speciella varianter av CM-arbete och att en framgångsfaktor som konsult är att använda sina tidigare erfarenheter på ett passande sätt.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Thomas Blomborn, Thomas.blomborn@combitech.com
