Comviq i Borås söker kundservicemedarbetare - Start 3/5 - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Alingsås

Prenumerera på nya jobb hos Recruitive AB

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Alingsås2021-04-132021-04-13Är du en person med förmåga att hantera stressade situationer? Vill du utveckla dina kunskaper inom kundsupport och samtidigt ha ett givande och roligt jobb? Då har du hittat rätt. Sök rollen som kundservicemedarbetare på Comviq redan idag! Välkommen med din ansökan!I rollen som kundservicemedarbetare kommer du att lära dig mycket om Comviqs verksamhet och utveckla dina förmågor inom service och kundbemötande. Det dagliga arbetet går främst ut på att vägleda kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon. Du kommer att arbeta i fräscha, öppna och trivsamma lokaler centralt i Borås. Tjänsten är en heltidsanställning och dina arbetstider kommer att vara kontorstid.I jobbet ingår till exempel attbesvara inkommande samtal och i vissa fall chattarbeta med felsökning och problemlösningta emot beställningarsälja till nya och befintliga kunderinformera om produkter och avtalVem söker vi?Till rollen som kundservicemedarbetare söker vi framförallt dig som är en social och engagerad person som motiveras av möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av att ha arbetat med människor, men det här är inget krav. Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete.Vi önskar även att duhar fullständig gymnasial utbildninghar god datorvanauttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.Det är meriterande om duhar serviceerfarenhetPå Comviq erbjuder vi samtliga anställda goda möjligheter till kompetensutveckling - och därigenom en chans att växa såväl privat som professionellt.Vi erbjuder diglön enligt kollektivavtalovärderlig arbetserfarenheten social arbetsplats som präglas av gemenskapHur du ansökerDen här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Recruitive men arbeta uppdragsbaserat hos Comviqs kundservice. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt!Vi ser fram emot att höra från dig!Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Recruitive är miljö- och kvalitets certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001.Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Recruitive AB5689046