Competence Network Leader Tech

Är du en erfaren utvecklare som söker en ny utmaning?
Kom till oss på Nexer Group, ett ledande globalt teknologiföretag med stark förankring i svenskt entreprenörskap!
Vi söker nu en eller flera Competence Network Leaders till vår grupp för att expandera och stärka vår roll ytterligare inom Göteborgs och Sveriges tech community.
Vår enhet, System Development & Test i Göteborg, har funnits i över 15 år och består idag av runt 70 skickliga teammedlemmar. Vi är indelade i fyra olika enheter, var och en med egna specialiseringar. Vi arbetar inom Java- och .NET-ekosystemen, frontend-ramverk som React och Angular, DevOps och molnteknik samt manuell och automatiserad testning.
Vi har länge arbetat med kontinuerligt kunskapsutbyte och meetups för att stärka vår kompetens inom gruppen och hjälpa våra kunder att designa framtidens teknologi.
Nu tar vi nästa steg genom att skapa ett Center of Excellence inom tech för hela Nexer Sverige, där vi lär av och inspirerar varandra över regiongränserna för att bli ännu mer framtidsorienterade och positionera Nexer inom vårt område.
Inom detta nätverk skapar vi en plattform där vi håller oss uppdaterade kring de senaste trenderna och coachar och stöttar varandra på vår utvecklingsresa. Vi rekommenderar verktyg, certifieringar, delar erfarenheter och riktlinjer. Vi organiserar också föreläsningar, meetups och hackathons.
Vi söker nu en eller flera personer som, liksom vi, brinner för systemutveckling och vill ta lead i att bygga detta Center of Excellence tillsammans med oss! Rollen som Competence Leader är tvådelad: förutom att hålla dina egna kompetenser aktuella genom spännande konsultuppdrag kommer en del av din tid att vara dedikerad till arbetet som Competence Leader. Hur denna fördelning ser ut i praktiken skräddarsyr vi tillsammans - det viktiga är att du brinner för systemutveckling och ser dig själv som en stark bidragsgivare inom området.
Hur vi ser på din profil
Vi söker dig som har minst 6 års erfarenhet av systemutveckling. Vilken tech stack du föredrar är mindre viktigt - det viktiga är att du brinner för utveckling, både teknisk och personlig, och även för utvecklingen av dina kollegor. Du följer de senaste trenderna och har så klart ett eget GitHub-konto där du testar och lär dig nya saker!
Du behärskar en eller flera av nedan tekniker:

Java 17+

• NET

Javascript/Typescript/Python

Frontend ramverk som React, Angular, Vue

Molnteknik som AWS och Azure

CI/CD

DevOps

Kubernetes/Docker

Vi tror även att nedan erfarenheter passar in på dig:

Du har arbetat som tech lead eller på annat sätt varit en teknisk förebild i ditt team

Du känner dig bekväm med att presentera och hålla dragningar för en grupp

Du är van vid tekniska diskussioner ang arkitektur och strategiska beslut

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Vad vi erbjuder dig:

Du får bli en del av en fantastisk grupp passionerade utvecklare med många års samlad expertis

Du får möjligheten att bygga upp något helt nytt och sätta ditt avtryck på hur vi ska ta oss an framtiden

Omfattande utbildningsprogram, certifieringar och tillgång till vår egen Nexer Academy

Vi erbjuder extra semesterdagar och friskvårdsbidrag via Benify

Flexibel lönesättning

Låter det här intressant? Hör av dig till oss! Vi värdesätter dina personliga egenskaper lika högt som dina tekniska färdigheter.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till Pia Lindström-Nyhlén på Pia.Lindstrom-Nyhlen@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
