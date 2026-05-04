Community experience Coordinator till Gruts Work i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2026-05-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Vill du arbeta i ett professionellt sammanhang där värdskap, fokus och långsiktighet står i centrum? Gruts Work söker nu en Community Experience Coordinator som vill bära och utveckla vardagen i vår verksamhet - med närvaro, omdöme och ansvar.
Gruts Work är ett professionellt sammanhang för människor och team som vill arbeta fokuserat och utvecklas över tid. Hos oss möts arbete, relationer och miljö i en helhet där kvalitet, relevans och värdskap är vägledande. Vi är inte ett traditionellt coworkingkoncept eller kontorshotell. Gruts Work är en plats för människor som värdesätter struktur, närvaro och långsiktiga relationer i sitt arbetsliv. Vår organisation är liten och personlig, med korta beslutsvägar, stort förtroende och möjlighet att påverka.
Gruts Work är en del av Balticgruppen. Balticgruppens vision är att utveckla attraktiva miljöer att älska. Vi tror på kraften i människor, möten och att arbeta tillsammans, för att skapa åtråvärda platser. Idén att skapa något större än själva platsen, något som får människor att mötas, trivas och växa. Det är så vi utvecklar attraktiva miljöer att älska. Tillsammans för det bästa Umeå.
Företaget erbjuder
Som Community Experience Coordinator har du en central roll i att säkra en välfungerande, professionell och välkomnande vardag i Gruts Work. Rollen handlar om att med närvaro och omdöme bära sammanhanget i det dagliga arbetet - så att våra medlemmar kan arbeta fokuserat i en miljö präglad av ordning, kvalitet och respekt för varandras tid. Du är en tydlig och tillgänglig närvaro på plats och arbetar nära verksamheten under uppstarts- och etableringsfasen. Tjänsten är placerad på Gruts Work vid Rådhustorget i Umeå och omfattar dagtid cirka 20 timmar per vecka, med möjlighet till kvällsarbete i samband med utvalda aktiviteter.
Du kommer att anställas som konsult hos Clockwork och hyras ut till Gruts Work. Uppdraget beräknas starta så snart som möjligt och pågå till och med den 31 december, med möjlighet till förlängning. Du rapporterar till Head of Operations. Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för den dagliga driften och närvaron i Gruts Work. Detta innebär att du:
Säkerställer att lokaler och miljöer fungerar som avsett genom dagliga funktionskontroller
Stöttar i enklare driftuppgifter och koordinerar externa leverantörer såsom städning och växtunderhåll
Hanterar vardagslogistik som post, leveranser och rapportering av driftrelaterade avvikelser
Bidrar i färdigställande och löpande vård av inredning och miljö
Du arbetar löpande i våra digitala verktyg, där du ger daglig support till medlemmar, agerar första kontakt vid felrapportering samt uppdaterar grundläggande dokumentation. En central del av uppdraget är värdskapet. Det innebär att du välkomnar medlemmar och gäster, genomför rundvisningar och fungerar som en naturlig kontaktpunkt i verksamheten. Du stöttar vid introduktion av nya medlemmar och bidrar till att skapa ordning, trygghet och en professionell stämning i lokalerna. Genom återkommande vardagliga inslag - såsom gemensam frukost eller fika - skapar du kontinuitet och naturliga möten som stärker sammanhanget över tid.
I rollen ingår även viss kommunikation, främst för att hålla medlemmar informerade och sammanhanget sammanhållet, till exempel genom uppdatering av webbplats och nyhetsbrev. I arbetet ingår även att handleda och arbetsleda praktikanter i det dagliga arbetet. Kortfattat innebär rollen som Community Experience Coordinator att med närvaro, omdöme och värdskap bära vardagen i Gruts Work - så att rätt miljö, rätt relationer och rätt tempo kan få verka över tid. Profil
Vi söker dig som studerar och har något år kvar av dina studier, eller som har ett annat deltidsarbete som kan kombineras med rollen. Rollen passar dig som är trygg i dig själv och som trivs med att ta ansvar för helheten i en vardaglig verksamhet på ett socialt och serviceinriktat sätt. Ett strukturerat och prestigelöst arbetssätt, god handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt är självklara delar av hur du arbetar. Med ett varmt och professionellt bemötande, gott omdöme och förmåga att sätta tydliga ramar bidrar du till struktur, närvaro och långsiktighet där du månar om att kunna skapar förutsättningar för ett respektfullt och fokuserat samarbete. Ett krav för rollen är att du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Så ansöker du
För mer information är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Åström Gustafsson på tfn: 073- 351 27 14 eller via e-post till: jennifer.astrom.gustafsson@clwork.se
. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök därför snarast möjligt och senast den 14 maj via www.clockworkpeople.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Gruts Work Kontakt
Jennifer Åström Gustafsson jennifer.astrom.gustafsson@clwork.se Jobbnummer
9888161