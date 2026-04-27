Commercial Manager
Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 5 000 företagskunder och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Ta chansen att vara en del av oss och vår resa!
Om rollen
Vi söker en strategisk, driven och affärsinriktad Commercial Manager som ska vara med och utveckla Northmills försäljningsverksamhet inom B2B med starkt fokus på företagsfinansiering. Genom att bygga starka kund- och partnerrelationer blir du en nyckelperson i säkerställa Northmills starka position på marknaden.
Prospektering: Identifiera och kvalificera potentiella kunder och partners genom olika kanaler såsom nätverk, branschmässor, telefon, e-post och sociala medier.
Kund- och partnermöten: Boka och genomföra möten med potentiella kunder och partners för att presentera företagets produkter och tjänster, identifiera deras behov och diskutera hur våra lösningar kan tillgodose dessa behov.
Kund- och partnerrelationer: Bygga och upprätthålla starka, långsiktiga relationer med nyckelkunder, distributörer och affärspartners för att säkerställa kundnöjdhet och lojalitet.
Offerthantering: Utarbeta och presentera offerter som möter kunder och partners krav, samt följa upp för att driva processen framåt.
Avslut: Förhandla villkor och slutligen stänga affärer för att uppnå och överträffa försäljningsmål.
Intern samordning: Samarbeta med andra avdelningar som marknad, operation, legal, produktavdelning och kundtjänstPubliceringsdatum2026-04-27Bakgrund
Vi söker dig som är självmotiverad och har en stark resultatorienterad inställning, vilket speglas i din förmåga att konsekvent uppnå och överträffa uppsatta försäljningsmål. Du har gedigen erfarenhet av kontraktsförhandlingar och affärsutveckling, där du framgångsrikt har identifierat och utvecklat nya möjligheter.
Har relevant högskoleutbildning.
Minst 7 års erfarenhet av försäljning varav 2 år av finansiella produkter.
Är affärsinriktad, analytisk och initiativtagande
Är målmedveten och redo att skapa dina egna framgångar.
Har en dokumenterad förmåga att bygga framgångsrika kundrelationer och driva affärer från idé till genomförande.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7644139-1969354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northmill Bank AB
(org.nr 556709-4866), https://careers.northmill.com
Regeringsgatan 20 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Northmill Bank Kontakt
Mikael Persson mikael.persson@northmill.se
