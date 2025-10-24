Commercial lines advisor
Har du erfarenhet av företagsförsäkring och vill vidare i karriären? Har du en passion för försäljning och kundrelationer?
Bli en del av vårt framgångsrika team i Stockholm som ger strategisk rådgivning via vår marknadsledande rådgivningstjänst. Vi söker nu en försäkringsrådgivare inom Non Life, främst för våra befintliga kunder. Rollen är mångsidig och omväxlande och innefattar både interna och externa kontakter, rådgivning, sälj, analytiskt arbete och administration.
Du kommer att:
- Bygga långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder
- Identifiera kundbehov och rekommendera skräddarsydda försäkringslösningar
- Följa upp och hantera offerter, avtal och försäljningsprocesser.
- Hålla dig uppdaterad om branschnyheter och försäkringsprodukter för att säkerställa den bästa servicen.
Tjänsten är baserad i Stockholm och du arbetar primärt med svenska kunder. Men tjänsteresor till nordiska kunder kan också förekomma. Du kommer att ingå i ett trevligt team på fyra personer, och det finns stora möjligheter att växa i rollen och i bolaget.
Bakgrund/om rollen:
Söderberg & Partners lanserade 2024 marknadens ledande rådgivningstjänst Modern Rådgivning, vilken ger företag ett bättre skydd för sin resultat- och balansräkning. Genom digitalisering och effektivisering får Söderberg & Partners företagskunder ta del av ett mycket starkt försäkringsskydd till konkurrenskraftigt pris.
Som rådgivare får du tillgång till marknadens bästa erbjudande i segmentet och genom digitala verktyg får du hjälp med kundhantering, upphandling och prospektering. Du har även tillgång till utbyggda supporttjänster inom administration, underwriting, avtals-, och skadejuridik.
Utöver företagsförsäkring får kunderna via våra kollegor även ta del av Söderberg & Partners erbjudande inom liv- och pensionsförsäkring, kapitalförvaltning, bolån och privatförsäkring. Som rådgivare hos oss får du möjlighet att arbeta med ett brett utbud av försäkringsprodukter som riktar sig till företag.
Vi söker dig som:
- Har minst två års erfarenhet av företagsförsäkring, till exempel från försäkringsbolag eller i en roll som försäkringsförmedlare, samt kunskap inom försäkring och ekonomi.
- Gillar utmaningar och gör ditt yttersta för att skapa kundupplevelser i världsklass.
- Trivs i en central roll som spindeln i nätet genom hela kundresan.
- Vill vara en del av ett drivet team med stora visioner och höga mål.
- Är kommunikativ och har en god förmåga att skapa förtroende.
- Är prestigelös, serviceminded och trivs med att arbeta nära våra säljande rådgivare.
Vi söker dig som ser värdet i att skapa långvariga och stabila relationer och drivs av att skapa verklig kundnytta. Du ser långsiktigt på en framtid inom företagsrådgivning och är beredd att kavla upp ärmarna för att nå höga mål.
Välkommen med din ansökan!
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse
Placering: Stockholm, Gustav III Boulevard 42
Sista ansökningsdag : 2025-11-23
Kontaktperson: Ugur Erdogdu , ugur.erdogdu@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
