Commercial Director
2025-10-09
Är du en ledare med stark erfarenhet inom e-handel och varumärkesstrategi som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar? Vill du vara med och driva tillväxten för tapetvarumärken inom premiumsegmentet på en global marknad? Gimmersta Wallpaper söker nu en Commercial Director med helhetsansvar för Rebel Walls och Sandberg Wallpaper - två varumärken med stark internationell närvaro och stora tillväxtmöjligheter.
Om Gimmersta Wallpaper
Gimmersta Wallpaper är ett expansivt e-handelsföretag med global försäljning av egenproducerade designtapeter. Med varumärken som Rebel Walls, Sandberg Wallpaper, Happywall, Hovia och Bien Fait erbjuder företaget ett brett sortiment av tapeter och möjligheten att skapa egna motiv.
Försäljningen sker till över 85 länder online samt via partners. Med egen designstudio och produktion i Borås och Liverpool är Gimmersta Wallpaper en innovativ och snabbväxande aktör på marknaden.
Företaget befinner sig i stark tillväxt och utvecklar kontinuerligt sina digitala försäljnings- och marknadsföringsplattformar för att möta en växande internationell kundbas.
Om rollen
Som Commercial Director har du det övergripande ansvaret för den kommersiella utvecklingen och resultatet för bolagets affärsenhet Rebel Walls och Sandberg Wallpaper. Du leder en dedikerad ledningsgrupp bestående av Creative Director, Head of Consumer Sales och Partner Sales, och tillsammans ansvarar ni för att stärka varumärkena, driva försäljning och utveckla kundupplevelsen över alla försäljningskanaler.
Rollen innebär fullt resultatansvar och budgetansvar med ett tydligt uppdrag att skapa lönsam tillväxt genom e-handel, innovationsdriven tillväxt, varumärkesbyggande och kommersiell utveckling. Du arbetar tvärfunktionellt och nära marknad, design, produktutveckling och försäljning, med fokus på att stärka varumärkenas digitala närvaro och internationella expansion.
Du rapporterar till Chief Commercial Officer och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig som är en affärsdriven ledare med gedigen erfarenhet av E-commerce och varumärkesutveckling. Du har en stark analytisk förmåga och trivs i en roll där strategi och operativt genomförande går hand i hand. Du är van vid att leda team, arbeta datadrivet och skapa goda resultat där design, marknad, kommunikation och försäljning samverkar för att bygga starka varumärken. Som person är du engagerad, lyhörd, kommunikativ, målmedveten och du trivs i ett entreprenörsdrivet och dynamiskt arbetsklimat med korta beslutsvägar.
Vi söker dig som har:
* Mycket god förståelse och erfarenhet av e-handel inom varumärkesdrivet bolag, den digitala affären, digital marknadsföring och strategisk planering.
* Stark förståelse för varumärkesstrategi, marknadsföring och Du vet hur man bygger attraktiva och lönsamma varumärken i digitala miljöer.
* Dokumenterad ledarerfarenhet med förmåga att skapa engagemang, goda resultat och tydlighet i organisationen.
* God analytisk förmåga och att arbeta datadrivet med insikt i hur man översätter data till affärsbeslut.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
I den här rekryteringen samarbetar Gimmersta Wallpaper AB med Jefferson Wells. Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på eva.ekdahl@jeffersonwells.se
. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 9 november. Huvudkontoret är i centrala Borås och Gimmersta Wallpaper har en hybridpolicy där arbetsplatsen är fördelad mellan hem och kontor efter behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsammans är vi fullt fokuserade på att maximera våra varumärken. Vårt fokus ligger på design, marknads- & säljutveckling, samt att leverera på våra varumärkeslöften till kund.
