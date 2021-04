Comfort Hotel Helsingborg - Barception Crew Wanted - Nordic Choice Commercial Services AB - Receptionistjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB

Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Helsingborg2021-04-10We're Comfort Hotel® - a hotel chain that promise to give our guests what they need, and skip the unnecessary. We have great locations, urban design and we're offering selected service, but the service we give is great. We aim to be easy & likeable. As in easy on the wallet, with easy access and last but definitely not least - easy on the planet.COMFORT HOTEL HELSINGBORG - BARCEPTION CREW WANTED.Comfort Hotel® är en hotellkedja som lovar att ge våra gäster det de behöver, men vi skippar det onödiga. Och på Comfort Hotel Helsingborg införlivar vi allt som är viktigt för oss - miljöfokus, perfekt läge, sociala ytor att trivas på. Allt till en blygsam prislapp.Vi har ambitionen att bli stans skönaste hotell. Ytorna är designade för att ge utrymme för mer än bara hotellboende. Här vill vi samla entreprenörer, startups, frilansare, gäster och locals.Hotellet ligger ett par stenkast från stationen och har 96 hotellrum, x möteslokaler och xxx. Vi har gym och sist men inte minst en Barception. Hotellets hub där gäster kan checka in, hänga i baren och beställa något att äta. Och vi behöver en fantastisk medarbetare i vår bareption. Är det du? Är det din kompis?Du håller dig uppdaterad på vad som händer. Du gillar att slänga ihop spellistor på Spotify och du vet att Stan Smith kommer i många färger. Du känner din stad och du har ett tight lokalt nätverk.Du är en glädjespridare med ett skratt som smittar. Och på tal om att smitta - det är precis det din energi gör. Du har en skön stil, du är proffsig på ett avslappnat sätt och en talang på att socialisera och ge service. Du är pålitlig och tar fullt ansvar för att nå resultat. Du är den dina vänner ringer, vare sig det handlar om ett nödfall eller om hen behöver tips på var de ska ta sin tinderdejt på middag.I tjänsten varieras administrativt arbete med att servera kaffe och öl, hålla delin i högform, checka in gäster och sprida god stämning i lobbyn. Vi har flera arbetsannonser ute nu och ser du att du kan tänka dig kombinera reception med städ/frukost så nämn de i ditt personliga brev!Känner du att att det här jobbet passar dig perfekt? I så fall tycker vi att du ska skicka in din ansökan via workbusterlänken.Deadline för ansökan: 28 aprilTjänsten startar: inom kort och anställningsgrad blir utifrån hur man kan kombinera tjänsten med de övriga avdelningarna på hotellet.Varaktighet, arbetstid2021-04-10Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-28Nordic Choice Commercial Services AB5683382