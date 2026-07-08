Cold Caller Direktrekrytering | Garantilön + Hög provision
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2026-07-08
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Nordic Personalkraft rekryterar nu en Cold Caller direkt till ett växande företag inom tak-, solcells- och batterilösningar.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget. Nordic Personalkraft ansvarar för hela rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vill du bygga en framgångsrik karriär inom försäljning och samtidigt ha möjligheten att utvecklas till en Closer med ännu större ansvar och högre inkomst?
Vi söker nu en driven Cold Caller som vill bli en del av ett ambitiöst och växande företag. I rollen arbetar du med att kontakta potentiella kunder via telefon och boka in kostnadsfria offertbesök för takbyte, solceller och batterilösningar.
Du blir en viktig del av företagets försäljningsorganisation där din prestation har en direkt påverkan på både företagets och din egen framgång.Dina arbetsuppgifter
Kontakta potentiella kunder via kalla samtal.
Presentera företagets tjänster på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Skapa intresse och övertyga kunden om värdet av ett kostnadsfritt offertbesök.
Boka in möten åt företagets säljare.
För att lyckas i rollen förväntas du genomföra cirka 200 cold calls per arbetsdag.
Arbeta mot uppsatta mål och kontinuerligt utveckla dina resultat.
Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och tycker om att prata med människor.
Är driven, målmedveten och motiveras av att nå höga resultat.
Har ett professionellt bemötande och hög arbetsmoral.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Har mycket god kommunikativ förmåga.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har goda kunskaper i engelska.
Trivs i en prestationsorienterad miljö där hårt arbete belönas.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet av telefonförsäljning, mötesbokning eller cold calling.
Erfarenhet av kundservice eller annan kundkontakt.
Vad erbjuder företaget?
Garantilön på 15 000 kr per månad.
Attraktiv provisionsmodell utan övre lönetak.
Bonusar baserade på prestation.
Mållön på 30 000–40 000 kr per månad, exklusive semesterersättning.
Två dagars intensiv introduktion och utbildning.
Löpande coachning och utveckling.
Tydliga karriärmöjligheter med möjlighet att utvecklas vidare till rollen som Closer.
Arbetstid
Måndag–fredag
10.00–18.00 (45 minuters rast)
Arbetsplats
Arbetet sker främst på plats på företagets kontor. Distansarbete kan vara möjligt i vissa fall, men kundföretaget ser helst att arbetet utförs från kontoret.
Startdatum
Planerad start är 1 september, med möjlighet till tidigare start för rätt kandidat.Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Ansök här:https://www.nordicpersonalkraft.com/forsaljning
Observera: Detta är en direktrekrytering via Nordic Personalkraft. Vid anställning blir du anställd direkt av kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Personalkraft AB
(org.nr 559574-6511)
436 34 ASKIM Jobbnummer
9997512