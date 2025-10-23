Coach till ungdomsenheten
Helsingborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Helsingborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Helsingborg
2025-10-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Ungdomsenhetens bildades i oktober 2025. Enhetens uppdrag är att arbeta med ungdomar i målgruppen 18 - 29 år som varken arbetar eller studerar. Helsingborgs stads mål är att denna grupp ska minska med 20 % fram till 2035. En viss del av målgruppen uppbär försörjningsstöd. Enheten står inför att denna behöver utforska nya arbetssätt för att nå målen samt samspela med övriga organisationer i staden.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som coach hos oss kommer du att arbeta med att coacha, stödja, motivera och följa upp invånare som ungdomsenheten arbetar med, både individuellt och i grupp. Ditt arbete är att coacha och motivera ungdomarna att gå vidare till arbete eller studier. Studier är ofta i fokus för denna målgrupp och det är ett utmanande arbete att motivera de att ta steget vidare. Därför behöver du vara en person som gillar svåra utmaningar i dina arbetsuppgifter och är kreativ hur du tar ding ann dem, samt är uthållig. Utifrån stadens studiemål behöver du också stötta invånarna i deras kontakter med studie-och yrkesvägledare och vuxenutbildning, så att invånaren får rätt stöd för att fullfölja sin utbildning som ska leda till ett reguljärt arbete.
Du kommer möta ungdomarna där de är, vilket innebär att du kommer befinna dig ute i staden i olika möten, mer än du kommer befinna dig framför ett skrivbord. Arbetet kan innebära arbetstider på kvällar samt helger. Administrativt arbete med dokumentation ingår.
Detta är ett uppdrag som är omväxlande, stimulerande och med stora möjligheter till egen samt teamutveckling. Uppdraget innebär att du kan ställa om efter förändrade förutsättningar på daglig basis.Kvalifikationer
• Akademisk examen (180 hp enligt nya systemet) inom studie- och yrkesvägledning eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av primärt arbete med ungdomar och unga vuxna i åldersspannet 18 - 29 år motsvarande uppdraget för enheten.
• Vana vid att använda digitala system.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Coachutbildning
• Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
HR-strateg
Marcus Grundén marcus.grunden@helsingborg.se Jobbnummer
9571825