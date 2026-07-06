Coach
Svenljunga Kommun / Personaltjänstemannajobb / Svenljunga Visa alla personaltjänstemannajobb i Svenljunga
2026-07-06
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I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet och ser gärna att du som anställd är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Just nu händer det mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Vi är i startgroparna för en gigantisk nyetablering i vårt industriområde Lockryd, som med sitt läge mitt i hjärtat av Sjuhärad också ger näring åt hela regionens utveckling. Vi genomför också vår största satsning på skolor någonsin och bygger två nya, moderna skolor i södra kommundelen.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och tycker om att arbeta med alla människor!
Som Coach hos oss på Arbetsmarknadsenheten kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. I din roll kommer du att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara inriktat mot ungdomar och KAA. Men även äldre personer som behöver stöttning i sitt liv.
Vi jobbar lösningsfokuserat, så du kommer inledningsvis få göra gemensamma planeringar tillsammans med deltagarna som ni sedan följer upp genom utvecklingsplaner.
Som coach handleder, inspirerar och motiverar du personer som är arbetssökande eller sjukskrivna men vill vidare mot jobb eller studier.
Du ska vara bekväm med att hålla i gruppaktiviteter, som utformas tillsammans med kollegor, individuella samtal och praktiksamordning.
Mycket av arbetet involverar även samverkan med kollegor inom arbetsmarknadsenheten och externa aktörer som skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen och sjukvården. Det är en fördel om du känner dig bekväm med att hålla och driva ett möte framåt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som coach ska du ha relevant, eftergymnasial utbildning för tjänsten eller arbetslivserfarenhet som motsvarar det vi eftersöker.
I utbildningen/arbetslivserfarenheten ska det ingå till exempel socialt arbete, hälsa, rehabilitering, pedagogik eller beteendevetenskap.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Om du har stora kontaktytor med näringslivet är det en fördel. Att du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer, annan social problematik, nyanlända och personer med utomeuropeisk härkomst ser som en merit.
Vi önskar att du har kännedom inom MI, ACT, 7-tjugo och metoden Supported Employment.
För att passa som medarbetare hos oss vill vi att du har stor respekt för varje människas olikheter och individuella behov.
Att du har en tro att varje människa kan lyckas med hjälp av rätt verktyg och rätt stöttning ser vi som en självklarhet.
Du är initiativrik och nyfiken samtidigt som du är lugn, har en god förmåga att lyssna och är en teamplayer.
Vi ser att du är van vid att hantera och erfarenhet av dokumentation.
Vi värdesätter stora hjärtan som ser till människors bästa och tro till förändring. Vill du göra skillnad för människor på riktigt? Vill du samtidigt ha väldigt roligt på jobbet? Kom till oss!
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga Kommun
(org.nr 212000-1512)
Boråsvägen 13 (visa karta
)
512 80 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenljunga kommun Kontakt
Nås via kommunens växel
Facklig företrädare +4632518000 Jobbnummer
9993515