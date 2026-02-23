CO - Chief Operations till ATS Landvetter
2026-02-23
Vill du anta en spännande utmaning i en ledarskapsroll som CO på ett av landets största ATS? Vi söker dig som vill vara med och bidra till att utveckla flygtrafikledningen vid ATS Landvetter och har en vilja att få medarbetare att växa samt verka för fortsatt goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.
Din roll
Du kommer i din roll som CO - Chief Operations att ingå i ATS Landvetters ledningsgrupp där ni tillsammans med Enhetschefen ansvarar för att utveckla vår verksamhet, att coacha personalen och ge dem förutsättningar och riktlinjer i det dagliga arbetet.
Tillsammans med övriga i ledningsgruppen ansvarar du även för att verksamheten bedrivs med kundfokus och du kommer att arbeta i ett team som jobbar för att leverera flygtrafikledning med högsta tänkbara flygsäkerhet inom ramarna för de avtal vi har med Landvetter flygplats.
I rollen ingår att du bidrar till att ATS'et har rätt förutsättningar kopplat till det funktionella systemet med hjälp av LFV's SMS, våra operativa manualer och kompetenssäkringsprogram för att bedriva en flygsäker leverans.
Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Du har en bakgrund som operativ flygledare.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och det är meriterande med erfarenhet av arbetsledande befattning. Du har ett naturligt engagemang för verksamheten genom att vara nyfiken, ta egna initiativ och ha förmågan att driva frågor såväl självständigt som i grupp.
Utöver detta ser vi att du:
• har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• har en god administrativ förmåga med goda kunskaper i officepaketet
• är strukturerad med god förmåga att prioritera, delegera, coacha och följa upp
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du har god samarbetsförmåga och har förståelse för och agerar utifrån LFVs värdeord.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Landvetter. Vissa resor kan förekomma i tjänsten. Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Testerna som är en del av urvalet innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här
Avdelningen Operations är en av LFVs operativa enheter. Vi ansvarar för flygtrafiktjänster för civil, militär och obemannad luftfart. Det innebär bland annat att leda och separera flygplan vid start och landning samt att bidra med underlag för färdplanering. Våra tjänster levereras till Försvarsmaktens, privata, kommunala och statliga flygplatser, samt till flygbolag och piloter. Vårt uppdrag gäller i alla beredskapslägen, och vi som myndighet har en viktig roll i totalförsvaret. Totalt är vi cirka 350 medarbetare inom Operations och vi verkar på ett tjugotal platser runtom i Sverige. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
HRBP Rekrytering och Urval
Åsa Kajrup asa.kajrup@lfv.se Jobbnummer
9758358