CNC-operatörer till TurnMillGroup i Finspång
2025-10-13
Turnmill Group är en innovativ aktör inom maskinbearbetning och tillverkning. De erbjuder allt från specialproduktion i små volymer till omfattande projekt med storskalig produktion. Uppdraget är att skapa lösningar som stärker kundernas värdekedja, bidrar till tillväxt och ökar lönsamheten.
Här arbetar du i en modern produktionsmiljö med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en kultur som präglas av teknikintresse, samarbete och ständig utveckling. Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos Turnmill Group arbetar du med både svarvning och fräsning, med huvudfokus på svarv. Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i tillverkningsprocessen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Ritningsläsning, mätteknik och verktygshantering
Inställning och byte av detaljer samt kontroll av kvalitet i pågående produktion
Aktiv körning av maskin i daglig drift
Medverkan i förbättrings- och effektiviseringsarbete inom produktionen Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av CNC-bearbetning
Traverskort
Grundläggande kunskap i ritningsläsning, mätteknik och verktygshantering
Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och strukturerat
En flexibel inställning och vilja att utvecklas och lära dig mer
För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta i en produktionsmiljö med högt tempo där kvalitet och precision alltid är i fokus. Du är en person som sprider positiv energi, tar ansvar för ditt arbete och värdesätter samarbete med kollegor. Du motiveras av att se resultatet av ditt arbete och strävar alltid efter att leverera på hög nivå samtidigt som du utvecklas och lär dig nytt.
Arbetstider: 2-skift (förmiddag/eftermiddag)
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Turnmill Group med Skill. Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011-470 53 06.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
