CNC-Operatörer till helgskift Beyond Gravity
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Montörsjobb / Linköping
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum2025-09-02
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Vi är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Vi möter "new space" med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission succes. Vårt team med över 1800 experter på 14 platser i 7 länder, är hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter, bärraketer och litografi, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Dina arbetsuppgifter Vårt Productionteam i vår helt nya fabrik i Linköping består idag av cirka 30 engagerade medarbetare och leds av Joakim och Thomas. Vi har olika bakgrunder, vilket gör att vi kompletterar varandra och kan dra nytta av vår samlade erfarenhet. Här arbetar vi som ett team, där initiativtagande och problemlösning står i fokus. Vi värdesätter en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla idéer välkomnas och bidrar till att forma framtidens rymdproduktion.
Ha ansvar för vår 7-axliga maskin med dubbla arbetsbord och en X-axel med 9 meters slaglängd.
Medverka i övergången från enstyckstillverkning till serietillverkning av maskinen.
Samarbeta i ett tvärfunktionellt CNC-team tillsammans med programmerare, produktionstekniker och beredare.
Övervaka och optimera maskinens kapacitet för att upprätthålla hög effektivitet och kvalitet.
Bidra med förbättringsförslag för att effektivisera processer och arbetsflöden.
Engagera dig i problemlösning och utveckling av maskinens användningsområden.
Arbete i olika skift förekommer, inklusive tider utanför dagtid. Vi söker framförallt dig som vill arbeta helg.
Din profil Vi ser att du har relevant arbetslivserfarenhet inom CNC-fräsning och tidigare har arbetat med en maskin som har 5-axlar eller mer. Om du har kunskap i Siemens Styrsystem samt erfarenhet av ritningsläsning och arbete med kolfiber så ses det som meriterande. Vidare ser vi att du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och håller en hög kvalité i allt du gör. Du är engagerad och tycker om att ha mycket ansvar i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. Hos oss arbetar hela teamet mot gemensamma mål vilket vi ser att du bidrar till och trivs med.
Varför Beyond Gravity?
Arbete i ett växande högteknologiskt företag med karriärmöjligheter så väl lokalt som internationellt.
Du kommer att bli en del av ett engagerat team med ambitionen att förnya rymden.
I Linköping har vi en jordnära familjekultur, erfaren och kompetent personal och en mångsidig ledningsgrupp.
Vi erbjuder en arbetsplats med flexibilitet och självständighet samt helt nya fabrik och nytt kontor med eget gym.
Ansökningsförfarande
Våra värdeord - passion, tillsammans och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Vi samarbetar med Beyond Gravity i den här rekryteringen men ansökan sker via vår hemsida. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor rörande rekryteringsprocessen vänligen kontakta Axel Johansson på axel.johansson@skill.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
