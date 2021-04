CNC-operatörer sökes för kommande uppdrag! - Prowork Bemanning AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm

Prowork Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm2021-04-06Vi Söker CNC-operatörer för kommande uppdrag hos kund!Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion.Om digDärför söker dig vi dig som är utbildad CNC-operatör och har tidigare erfarenhet av yrket, alternativt förvärvat dig kunskapen genom din arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån breda roller med varierande arbetsuppgifter. Vi söker dig som är positiv, driven och som trivs med att jobba i både grupp och självständigt. Vidare skall man vara lösningsorienterad och mån om att utföra sitt arbete med hög kvalité. Du är självgående med ett stort teknikintresse. Du har besitter IT kompetens och har lätt för att lära nya saker.Ange i ditt CV eller personliga brev vilka CNC-maskiner du har erfarenhet av att arbeta med och eventuellt andra specifika kompetenser du har.Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna din ansökan omgående.Du blir till en början anställd av oss på Prowork för att sedan få en anställning hos vår kund efter 6 månader.Låter detta intressant ansöker du genom att skicka in ditt CV och personligt brev till oss på mejl jobb@prowork.se . Vid ytterligare frågor kontakta ansvarig Konsultchef Michelle på 072-969 85 85.Glöm inte att tydligt ange vilken tjänst du söker i ansökan!Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se. 2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-26Prowork Bemanning AB5674128