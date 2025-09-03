CNC-operatörer sökes
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mjölby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mjölby
2025-09-03
Vi söker en driven och engagerad CNC-operatör till kund i Mjölby!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
I den här rollen kommer du att arbeta operativt på avdelningen, ansvara över att köra CNC-maskinen och delta i den dagliga produktionen. Du kommer även att arbeta tätt med dina kollegor för att förbättra och utveckla processer. Tjänsten kräver att du har ett antal års erfarenhet som CNC-operatör då du även ska ta ett övergripande ansvar för att motivera och stötta dina kollegor med den dagliga driften. Du kommer i rollen även att ansvara för att arbetet sker i enlighet med rutiner och riktlinjer. I rollen ingår även att identifiera förbättringsområden och bidra till implementeringen av dom. Skift förekommer i arbetet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Övervaka och säkerställa maskinernas drift under produktion.
Ställa in och köra maskiner i olika moment.
Rotera mellan olika stationer för att utvecklas och bidra där det behövs.
Läsa ritningar och arbeta noggrant enligt givna instruktioner.
Vem är du?
För den här tjänsten ser vi gärna att du som söker:
Har minimum 5 års erfarenhet som CNC-operatör
Goda ritningskunskaper
Truckkort och traverskort
God kommunikation i svenska språket
Programmeringskunskap
Erfarenhet av 5S
Erfarenhet av SMED
Kunskap om CNC-maskiner, tillexempel Doosan, Haas och Kitamura
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
