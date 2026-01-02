CNC-operatör till kund i Vårgårda
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vårgårda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vårgårda
2026-01-02
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du redo att nästa steg i din karriär. Nu söker vi CNC-operatörer för framtida behov hos våra kunder. Som CNC-operatör hos våra kunder kan du komma att ansvarar du för att ställa in, programmera, övervaka och köra CNC-styrda maskiner för att producera detaljer med hög precision enligt ritningar, specifikationer och kvalitetskrav. Rollen innebär att säkerställa en effektiv produktion, hålla högsta möjliga kvalitet och bidra till att leveranser sker i tid. Medverka i förbättringsarbete för ökad produktivitet, kvalitet och säkerhet.
Det är viktigt att påpeka att arbetsuppgifterna ibland kan vara fysiskt krävande, så om du trivs med den typen av utmaningar är det ett plus.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i den här rollen bör du ha ett starkt intresse för teknik och gärna ha tidigare erfarenhet från CNC antingen genom tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning. För att vara aktuell som ambulerande konsult behöver du även ha B-körkort.
Vi värdesätter samarbetsförmåga högt, men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt när så krävs. Som person bör du vara noggrann och ha en stark förståelse för betydelsen av att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Vi betonar även vikten av din personlighet, och om du är rätt kandidat, kommer du att få utbildning på plats för att säkerställa din framgång.
Det är av stor betydelse att du har goda kunskaper i svenska språket.
Så om du känner att du passar in på ovanstående beskrivning, uppmuntrar vi dig att visa ditt intresse genom att skicka in en ansökan på vår webbplats www.nearyou.se.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Vad erbjuder vi dig?
Låter det intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Ida Blom ida.blom@nearyou.se Jobbnummer
9667124