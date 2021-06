CNC-operatör till HydraSpecma Våxtorp - HydraSpecma AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Laholm

Prenumerera på nya jobb hos HydraSpecma AB

HydraSpecma AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm2021-06-30Är du självgående och kvalitetsmedveten och har erfarenhet från CNC? Välkommen med din ansökan till oss på HydraSpecma!Om rollenI tjänsten som CNC-operatör ingår du i ett skift om 9 CNC-operatörer. Tjänsten är 2-skift eller gärna ständig natt. Vår svarvpark består av: Mazak, Star, Miyano, Okuma och Index. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med frihet under ansvar och agerar självständigt och tar ansvar för att arbetet flyter på. Vi jobbar med ständiga förbättringar.I arbetet som CNC-operatör kör du och riggar svarvar. Körningen innebär att hålla igång maskiner, skärbyte, borrbyte, kompensering/justering och mätning/kontroll av detaljer. Vid riggning ska du i samarbete med planeringsavdelningen se till att riggtider optimeras. Du tillverkar självständigt detaljer från en ritning i handen till färdig detalj. Hantering av stångmaterial och användning av travers förekommer. Du återrapporterar i AXXOS tidssystem och IFS affärssystem. Du rapporterar till produktionsledaren. I arbetet ingår ett nära samarbete med planering-, kvalité- och teknikavdelningen. Underhåll på maskinerna ingår i arbetet.Vem vi sökerVi söker dig som har relevant utbildning inom arbetsområdet och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du är självgående och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att snabbt kunna sätta dig in arbetet. Du vill gärna utvecklas i arbetet och välkomnar arbete med ständiga förbättringar. Det är meriterande om du kan köra även flerspindelmaskiner och kurvstyrda maskiner. Kunskaper i ritningsläsning och kontrollmätning är krav. Det är önskvärt att du kan både Fanuc och Siemens styrsystem. Det är också ett plus, dock inget krav, att även kunna ISO-programmering och CAD. På HydraSpecma är vi måna om att utveckla våra medarbetare både internt och externt och vi ser därför att du gillar att lära nytt och utvecklas.Vi är även intresserade av att komma i kontakt med dig som tex. mekar på fritiden eller har andra tekniska/praktiska intresseområden.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du är trygg, positiv och flexibel. Du bidrar till den goda stämningen i gruppen och på arbetsplatsen.Om HydraSpecmaHydraSpecma är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. Verksamheten är övergripande uppdelad i två divisioner, OEM och Industry & Aftermarket. Vi är marknadsledande inom vårt produktområde på den nordiska marknaden men har också en ökande export till världsmarknaden.Fabriken i Våxtorp är fokuserad på tillverkning av hydraulikkopplingar och montering av hydraulslang. Vi medverkar i hela framtagningsprocessen från prototyp och förserie till produktion och distribution.HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & co och totalt är vi mer än 1200 medarbetare. Vill du bli en av oss? Läs mer på vår hemsida www.hydraspecma.com. AnsökanÄr du intresserad av att arbeta hos oss? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till fredrik.sladey@hydraspecma.com senast den 31 augusti. Märk din ansökan med "CNC-operatör". Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum så tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan!2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-31HydraSpecma ABIndustrigatan 1031275 Våxtorp5837688