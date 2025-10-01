CNC-Operatör till Essverk
2025-10-01
Om tjänsten
Letar du efter en spännande utmaning inom tillverkningsindustrin? Just nu söker vi erfarna CNC-operatörer till Essverk AB i Grängesberg. Hos Essverk blir du en del av ett engagerat team som fokuserar på att leverera produkter av högsta kvalitet.
Ansvarsområden Programmera i Heidenhain styrsystem
Ställa in och rigga maskinen för optimal drift
Utföra kvalitetskontroller
Säkerställa en effektiv och problemfri produktion
Ort: Grängesberg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi tror att du är en detaljfokuserad person med ett intresse för teknik- och industribranschen. Du har ett starkt driv och trivs med utmaningar inom CNC. För att lyckas i din roll krävs det att du har viljan och förmågan att ta eget ansvar, du kan kommunicera effektivt och brinner för att leverera kvalitet i ditt arbete.
Kvalifikationer Erfarenhet av fräsning- gärna i bäddfräs
Erfarenhet av programmering
B-körkort
Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande Erfarenhet av att arbeta med Heidenhein-styrsystem
Truckkort
Traverskort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Essverk
Essverk är en ledande aktör inom tillverkning och leverans av bearbetade metallprodukter i stål, aluminium och koppar. Med sin genomtänka tillverkningsprocess kan de erbjuda konstadseffektiva produktioner i såväl enstaka som storskaliga serier med korta leveranstider. Hos dem får du jobba i en högteknologisk maskinpark tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare som hjälper dig att utvecklas.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Kristin Holm kristin.holm@dalaindustrisupport.se 073 302 25 23 Jobbnummer
9536063