CNC-operatör till Ekets Uppåkra
2026-04-12
Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund Ekets Uppåkra AB i Skillingaryd. Här får du möjlighet att arbeta i en modern industrimiljö där kvalitet, ansvar och laganda står i centrum.
Ekets Uppåkra arbetar med skärande bearbetning och tillverkar precisionskomponenter till industrin. I verksamheten genomsyras arbetet av deras slogan: "Rätt från mig" - ett förhållningssätt som innebär att varje medarbetare tar ansvar för kvaliteten i sitt arbete och bidrar till helheten.
Som CNC-operatör är du en viktig del av produktionen. Du arbetar i en modern maskinpark där du kör och övervakar flera maskiner samt säkerställer att detaljerna tillverkas enligt ritning och uppsatta kvalitetskrav.
Det allra viktigaste i rollen är att du:
Kan läsa och förstå ritningar
Arbetar noggrant och har ett starkt kvalitetstänk
Tar ansvar för att arbetet blir rätt från början
Du gör löpande kontroller, justerar vid behov och bidrar till att produktionen flyter på effektivt. Arbetet sker i team där samarbete och kommunikation är en naturlig del av vardagen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom industrin. Du behöver inte kunna allt från start - det viktigaste är att du är noggrann, ansvarstagande och vill göra ett bra jobb.
Du är en lagspelare som:
Trivs med att arbeta tillsammans med andra
Vill bidra till teamets gemensamma resultat
Har driv och engagemang
Ser en framtid inom industrin
Erfarenhet av CNC är meriterande, men inget krav för rätt person.
Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Julia Lundgrenjulia@k-bemanning.se
eller 070-199 26 87 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
568 31 SKILLINGARYD Arbetsplats
Ekets Uppåkra Mek AB Kontakt
Julia Lundgren julia@k-bemanning.se 0701992687 Jobbnummer
