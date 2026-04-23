CNC-operatör till Arcos Hydraulik
Är du en erfaren CNC-operatör med bakgrund inom svarvning och har du kanske även viss kunskap inom programmering? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker en operatör till Arcos Hydraulik i Borlänge, ett företag som tillverkar hydraulcylindrar med fokus på kvalitet och precision.
I rollen kommer du främst att arbeta med CNC-svarvning, där du ansvarar för att köra och ställa maskiner samt följa ritningar för att säkerställa hög kvalitet i produktionen. Du blir en del av ett team som samarbetar för att leverera produkter av högsta standard.
Ansvarsområden
Tillverka kundspecifika detaljer i CNC-svarv med fräsfunktion
Ställa om maskinen vid byte av produkt
Utföra kontrollmätningar efter ritningar
Ansvara för dagligt underhåll av maskiner och bidra till en effektiv och säker tillverkningsprocess
Plats: Borlänge
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2-skift med helg
Om dig
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ambition. Är du en erfaren CNC-operatör som vill ta nästa steg i din karriär? Detta kan vara den perfekta möjligheten för dig. Du trivs med utmaningar inom programmering, CNC och kontrollmätning, och har en stark förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.
Flera års erfarenhet av skärande bearbetning inom CNC, gärna inom svarvning
Goda kunskaper i ritningsläsning
Kunskap om programmering
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Mazatrol
Truckkort, behörighet B2
Traverskort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringen sker löpande och tillsättnings kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Om Arcos
Arcos Hydraulik är en växande tillverkare av hydraulcylindrar och system för industrin, baserat i Borlänge. Företaget fokuserar på att skapa värde för kunder genom långsiktiga relationer, avancerad teknik och kundanpassade lösningar. Arcos prioriterar en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas både professionellt och personligt. Den familjära atmosfären uppmuntrar till starka relationer och öppen kommunikation.
Arcos produkter används inom stålverk, pappersbruk, gruvor och andra industriella applikationer. Företaget omsätter 300 MSEK och har 175 anställda. Arcos Hydraulik är en del av Dacke Industri AB. Läs mer på: arcos.se.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
